Neue Chance für Sanierung der Orlamünder Grundschule

Wird da ein Wunsch Wirklichkeit? Die Grundschule „Saaletalblick“ in Orlamünde steht kurz vor Weihnachten ganz oben auf der Prioritätenliste für Schulsanierungen des Saale-Holzland-Kreises. Das hat das Gebäude bitter nötig, wissen Schüler wie Lehrer und Eltern. Denn im Plattenbau, der weithin sichtbar in der Oberstadt liegt, pfeift der Wind durch die Fenster, der Beton der Außenhülle ist bröckelig und die obere Etage unbenutzbar, da das Dach marode ist und feuchte Stellen sichtbar werden.

Der Kreistag hatte zur letzten Sitzung in diesem Jahr die aktualisierte Prioritätenliste abgenickt. Doch was vielversprechend klingt, ist nicht so einfach. Denn eine Sanierung liegt nicht in den Händen des Saale-Holzland-Kreises. Die Grundschule Orlamünde mit über 80 Schülern ist ein Sonderfall, da die Stadt Eigentümerin ist und der Landkreis nur eingemietet.

Schulinvestitionsprogramm: Antragssteller muss Kreis sein

Alle baulichen Veränderungen müssen von der Stadt Orlamünde finanziert werden, die sich wiederum seit Längerem in der Haushaltssicherung befindet. Bedeutet: Das Geld ist mehr als knapp, da helfen auch die seit 2014 zäh errungenen Mietzahlungen des Kreises bei Weitem nicht aus. So kann die Stadt nur schrittweise kleine Reparaturen in Auftrag geben, zuletzt die Dachsanierung der Pausenhalle.

Daher wünscht sich Bürgermeister Uwe Nitsche (FWG) seit Jahren Fördermittel aus dem Schulinvestitionsprogramm des Landes. Hier wird es wieder verzwickt: Anträge darf nur der Schulträger, also der Kreis, stellen. Das geschah jährlich durch das Drängen des Bürgermeisters, blieb aber erfolglos.

Was nützt nun also die Aufnahme in die Prioritätenliste, für die Nitsche zuletzt gekämpft hatte? Diese solle dem Land „die Wichtigkeit dieser Maßnahme belegen“, teilt Kreis-Sprecherin Claudia Bioly auf Nachfrage mit. Im letzten Förderantrag für das Schulinvestitionsprogramm des Freistaates Thüringen ging das aber nicht ein, denn der musste weit vorher eingereicht werden. Am 7. Juni sei das geschehen.

Eltern und Gemeinde kämpfen für Schulstandort

Beim Thüringer Infrastruktur-Ministerium laufen die Förderanträge zusammen. Von dort ist zu erfahren, dass eine „Vorhabenauswahl anhand von formalen und inhaltlichen Auswahlkriterien“ bereits erfolgt sei und man sich in Abstimmung mit dem Bildungsministerium befinde, informiert Sprecherin Antje Hellmann.

Mitte Januar 2020 werde die Öffentlichkeit darüber informiert, wer Fördermittel erhält. Insgesamt stünden im Haushalt 40 Millionen Euro zur Verfügung.

Für die Orlamünder Grundschule gab der Kreis einen Kostenrahmen von 1,8 Millionen Euro an, der allerdings einige Jahren alt ist. Bürgermeister Nitsche schätzt aktuell mit Kosten weit über 2 Millionen Euro durch die steigenden Preise im Baugewerbe. Würde der lang ersehnte Wunsch erfüllt, könnte im ersten Bauabschnitt die Außenhülle saniert werden, und im weiteren Schritt könnten Punkte wie Barrierefreiheit angegangen werden. Den städtischen Eigenanteil könnten sie notfalls mit einem Kredit decken, sagt Nitsche.

Lernen in Orlamünde, das sei durchaus attraktiv, trotz der baulichen Probleme, macht der Bürgermeister klar. „Eltern, Schüler und Gemeinde wollen den Schulstandort erhalten. Es ist ruhig, die Schule liegt im Grünen und wir haben einen großen Sportplatz, das ist doch eigentlich ideal“, sagt er. „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“