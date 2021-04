Neue Corona-Infektionen in Kindereinrichtungen in Jena

Jena Meldefehler vom Sonnabend wurde korrigiert. Inzidenz in Jena weiter unter 150.

Der Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena hat dem Robert-Koch-Institut am Sonntag, 25. April, 26 neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Darin sind die 15 Fälle vom Samstag enthalten, welche am Vortag wegen eines Fehlers leider nicht an das RKI gesandt wurden, sowie elf neue Fälle vom Sonntag. In den letzten 24 Stunden wurden auch 13 Personen als genesen eingestuft.





Aus acht Bildungseinrichtungen wurden Neuinfektionen gemeldet. Betroffen sind vier Kinder und vier Erwachsene vom Personal. Aktuell gibt es in Jena 397 Infizierte, 14 werden stationär behandelt. Sechs Menschen kämpfen mit einem schweren Krankheitsverlauf. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 138,3. (red)