Neue Häuser für Zöthen

Zöthen. Der Stadtrat von Dornburg-Camburg hat den Plänen für neue Einfamilienhäuser in Zöthen zugestimmt.

Zwei neue Einfamilienhäuser sollen in Zöthen entstehen. Der Stadtrat von Dornburg-Camburg hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohngebiet Zöthen Ortsrand-Südost“ nach einem vereinfachten Verfahren zugestimmt. Die Baugenehmigung muss demnach bis spätestens Ende 2025 vorliegen.

Aufgrund des vereinfachten Verfahrens muss die Stadt keinen Flächennutzungsplan für das Gebiet erarbeiten. Dass dieser Weg zulässig ist, sei das Ergebnis von Gesprächen zwischen Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU) und dem Landesverwaltungsamt in Weimar gewesen.