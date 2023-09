Neue Helme für die Feuerwehr in Kahla

Kahla. Die Feuerwehr in Kahla hat neue Helme überreicht bekommen. Auch aus einem anderen Grund gab es Grund zur Freude.

Neue Helme hat es am Donnerstagabend sowohl für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kahla als auch die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr gegeben. Zudem stellte der Feuerwehrverein einen neuen Pavillon für die Einsatzleitung bereit.

Gesponsert hat die neuen Helme für die Jugendfeuerwehr die Sparkasse Jena-Saale-Holzland. Der Kahlaer Filialleiter Thoralf Krense überreichte dafür 1900 Euro. Insgesamt 35 Helme konnten von dem Geld besorgt werden. „Wir sind von 15 auf 35 Kinder stark gewachsen und können diese nun einheitlich ausrüsten“, sagte Jugendfeuerwehrwart Franko Schrot.

Einsatzabteilung wächst

Weitere 25 neue Helme überreichte Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) der Einsatzabteilung. 12.500 Euro hat die Stadt dafür ausgegeben. So bald es finanziell möglich ist, will die Stadt weitere Helme beschaffen.

Schließlich gab es noch einen Grund zur Freude bei der Kahlaer Feuerwehr: Marcel Wagner ist nach seiner Rückkehr in die Stadt auch wieder der Einsatzabteilung beigetreten. Zusammen mit seinen Kameradinnen und Kameraden startete er am Donnerstagabend gleich in einen Ausbildungsdienst.