Das Foto zeigt Karl Ernst 2018 in Pößneck.

Neue Krankheiten in alter Mundart: Karl Ernst kommt nach Orlamünde

Orlamünde. Vortrag in Thüringer Mundart in der Orlamünder Kemenate

„D´ neie Krankheet un anners“ treibt Karl Ernst um, den der Orlamünder Burgverein für einen Vortrag in Thüringer Mundart in der Kemenate gewinnen konnte.

Leider haben viele Regionen ihre charakteristische Mundart verloren. Umso wichtiger und schöner ist es, dass es Menschen gibt, wie Karl Ernst, die sich in den Mundarten der Region auskennen und sie humorvoll vorstellen. In seinem Vortrag geht es nicht nur um alte Begriffe, sondern es gibt auch Bezüge zur neuen Zeit, natürlich im alten Dialekt. Und das erinnert den Zuhörer nicht nur an die Kindheit, sondern zeigt auch, dass der Dialekt auch heute noch eine Bedeutung hat.

Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, Kemenate Orlamünde, Eintritt: 3 Euro