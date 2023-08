Eine Straßenlaterne vor der Kirche in Großpürschütz

Neue Lampen für Straßenlaternen in Großpürschütz

Großpürschütz. Die Gemeinde Großpürschütz will die Lampen in ihren Straßenlaternen erneuern. Zuvor hatte es vereinzelt Beschwerden gegeben.

Ein Teil der Straßenbeleuchtung in Großpürschütz soll umgerüstet werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Wie Bürgermeister Steffen Jünge (Feuerwehrverein) sagte, geht es um 28 Laternen in den Wohngebieten von Großpürschütz und Kleinpürschütz, in die LED-Lampen eingebaut werden sollen, die sich in der Nacht selbstständig herunterdimmen.

Zuvor hätte es vereinzelt den Wunsch gegeben, Laternen gänzlich abzuschalten, weil sie zum Beispiel zu hell ins Schlafzimmer leuchten. Dies sei für die Gemeinde aber keine Option gewesen.

Fördermittel vom Land

Finanzieren kann die Gemeinde den Umbau durch 5000 Euro Fördermittel, die sie vom Land Thüringen erhalten hat. Ein positiver Effekt sei zudem, dass durch die neuen Lampen weiter Stromkosten eingespart werden können.

Bereits zuvor hatte die Gemeinde Großpürschütz die Straßenbeleuchtung komplett auf LED umgestellt. „Seitdem sind die Kosten für uns schon deutlich gesunken“, so Jünge.