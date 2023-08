Neue Reihe von Uni und Thalia: Tagesschau-Sprecher liest in Jena

Jena. Ende des Monats beginnt die neue Veranstaltungsreihe „Literatur verbindet” der Universität Jena in Kooperation mit Thalia in der Neuen Mitte.

Thalia untersetzt die Bezeichnung Universitätsbuchhandlung: Ende des Monats beginnt die neue Veranstaltungsreihe „Literatur verbindet” der Schiller-Universität Jena in Kooperation mit der Filiale in der Neuen Mitte. Den Auftakt bildet eine Lesung des Tagesschau-Sprechers Constantin Schreiber zu seinem aktuellen Buch „Glück im Unglück”, weitere Veranstaltungen sind bereits in Planung. Die Veranstaltung findet im Hörsaal 1 der Uni in der Carl-Zeiss-Straße 3 statt.

Constantin Schreiber, Jahrgang 1979, moderiert seit Januar 2021 die 20-Uhr-Nachrichten der „Tagesschau“. 2016 wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Mit seiner 2019 gegründeten Deutschen Toleranzstiftung setzt er sich für den interkulturellen Austausch im In- und Ausland ein.

Als Nachrichtenmann wird Schreiber tagtäglich zum Überbringer schlechter Nachrichten. Krieg, Klimakrise, Inflation – darf man in solchen Zeiten noch glücklich sein? Um diese Frage zu beantworten, besucht Schreiber Orte, die glücklich machen, und Menschen, die glücklich sind. Nach der Lesung diskutiert er mit den Gästen. Moderator der Runde: Redaktionsleiter Thorsten Büker.

Dienstag, 29. August, ab 20.15 Uhr, Hörsaal 1; Karten sind online überthalia.reservix.de/events buchbar.