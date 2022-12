Susan Martius, Karl und Sebastian Scheriau haben mit einem symbolischen Banddurchschnitt die neuen Geräte auf dem Spielplatz in Dorndorf-Steudnitz freigegeben.

Neue Spielgeräte in Dorndorf-Steudnitz freigegeben

Dorndorf-Steudnitz. Kinder können auf dem Spielplatz in Dorndorf-Steudnitz ab sofort drei neue Geräte nutzen. Finanziert wurden diese auch über eine Spendenaktion.

Mit einem symbolischen Banddurchschnitt wurden am Freitagabend die drei neuen Geräte auf dem Spielplatz in Dorndorf-Steudnitz freigegeben. Ortsteilbürgermeister Matthias Bornschein (CDU) dankte allen, die sich an der Spendenaktion für die neuen Geräte beteiligt hatten.

Insgesamt waren über die Spendenaktion, Geld von der Stadt Dornburg-Camburg und Fördermittel des Saale-Holzland-Kreises rund 8000 Euro zusammengekommen, die in eine Wippe, einen Drehsitz und ein Kleinkindspielgerät investiert wurden.

Weitere Vergrößerung geplant

Die Idee für die Erweiterung des Spielplatzes und die damit verbundene Spendenaktion hatten Susan Martius und Sebastian Scheriau. Beide planen bereits eine weitere Vergrößerung des Spielplatzes, etwa mit einem Karussell und Angeboten für größere Kinder. Dafür sei aber eine weitaus größere Summe notwendig als zuletzt.

Die Freigabe der Spielgeräte wurde mit einem Adventsfest an der Carl-Alexander-Brücke verbunden. Bei winterlichem Wetter waren zahlreiche Menschen aus Dorndorf-Steudnitz gekommen, um sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen.