Neue Tafel erinnert an den Jenaer Schlosser Alfred Diener

Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, spricht am 17. Juni in Jena.

Jena. Der Volksaufstand in der DDR jährt sich am 17. Juni zum 70. Mal

Der Volksaufstand am 17. Juni gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR jährt sich 2023 zum 70. Mal. Der zentrale Gedenkakt für Thüringen findet in Jena statt. Auf dem Programm stehen zwei öffentliche Veranstaltungen.

So soll an der Kreuzung Theobald-Renner-/Alfred-Diener-Straße eine neue Informationstafel enthüllt werden, die auf Initiative von Schülern des nahe gelegenen Otto-Schott-Gymnasiums entstanden ist. Der Schlosser Alfred Diener beteiligte sich 1953 in Jena an den Demonstrationen gegen die politische Führung. Der damals 27-Jährige wurde verhaftet und einen Tag später in Weimar hingerichtet. Seit 1993 trägt eine Straße im Jenaer Stadtteil Neulobeda seinen Namen. An der Veranstaltung nimmt unter anderem Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) teil.

Am Denkmal für die zwischen 1945 und 1989 politisch Verfolgten in der Gerbergasse werden Pommer und Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), Chef der Thüringer Staatskanzlei, einen Kranz niederlegen. Sprechen werden Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und der Landesbeauftragte des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi.