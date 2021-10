Neue Technik für die Fahrgastinformation in Jena

Projektleiter Felix Reich zeigt die neuen Fahrgastinformationssäulen des Jenaer Nahverkehrs an der Haltestelle in Göschwitz/Bahnhof.

Jena. ÖPNV Jena wird ein wenig barrierefreier

Der Jenaer Nahverkehr installiert neue Dynamische Fahrgastinformationssäulen (DFI). Projektleiter Felix Reich zeigt am Bahnhof in Göschwitz den Vorteil. Selbst bei starkem Sonnenschein seien die energieeffizienten und langlebigen LED-Anzeigen perfekt zu sehen. Um öffentlichen Nahverkehr barrierefreier zu machen, verfügen die Anzeiger zusätzlich über eine Vorlesefunktion, die per Taster gestartet wird. 70 weitere Anlagen werden in den nächsten Jahren installiert, die Infos kommen über den Verkehrsverbund Mittelthüringen.