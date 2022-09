Grund zur Freude im Orlamünder Kindergarten: Stadtrat bewilligt Mittel zur Terrassensanierung

Orlamünde. Nach dem Kleinkindbereich bekommt der Kindergarten in Orlamünde nun noch eine neue Terrasse. Unklar ist indes, wie es mit der Mietwohnung im Gebäude weitergeht

Die Orlamünder Kindertagesstätte „Marienkäfer“ bekommt eine neue Terrasse. Der Stadtrat hatte in seiner jüngsten Sitzung den Weg dafür frei gemacht und Mehrausgaben in Höhe von insgesamt circa 87.000 Euro zugestimmt. Finanziert werden sollen diese aus Fördermitteln in Höhe von circa 45.000 Euro und Minderausgaben an anderer Stelle von circa 42.000 Euro.

„Wir sind froh, dass das durchgegangen ist“, sagt Kita-Leiterin Katja Parsche. Wie sie erklärt, sollen auf der 41 Quadratmeter großen Terrasse die alten Betonplatten durch einen Kunststoffbelag und die Wellplatten des Daches durch eine Glaskonstruktion inklusive eines elektrischen Sonnensegels ersetzt werden. Das Geländer der Terrasse soll durch Metalllochplatten von 90 Zentimetern auf 1,20 Meter erhöht werden. Zudem soll der Durchgang zur Fluchttreppe verbreitert werden.

Bis Ende November sollen die Arbeiten, die die Tischlerei Weickert aus Kahla und die Firma Herold aus Eineborn ausführen, abgeschlossen sein. „Das wird eine Herausforderung“, sagt Parsche. Die neue Terrasse soll künftig als Aufenthaltsort zum Essen und Schlafen dienen.

Bedingungen verbessert

Fertig ist bereits der Anfang dieses Jahres begonnene Ausbau des Obergeschosses des Kindergarten-Gebäudes zu einem Kleinkindbereich. Auf den 120 Quadratmetern, die zuvor leer standen, sollen fortan bis zu 13 Kleinkinder betreut werden. „Die Bedingungen haben sich mit Ruhe- und Mehrzweckbereich, Küche und Sanitärbereich wesentlich verbessert, hier ist Tolles entstanden. Und die Nachfrage ist da“, sagt Parsche.

Einzig die bestellten Möbel lassen noch auf sich warten. Das Erzieherinnen-Team und Eltern haben die Räume deswegen provisorisch eingerichtet. Wann die neuen Möbel kommen, sei noch unklar. Insgesamt sollen die Baumaßnahmen am Kindergarten letztlich circa 372.000 Euro gekostet haben.

Separater Eingang notwendig

Offen ist noch, ob die im Haus integrierte Mietwohnung bestehen bleibt. Der Stadtrat hatte sich darauf verständigt, die Situation noch einmal zu untersuchen. Eine Prüfung der Unfallkasse hatte ergeben, dass die Wohnung einen separaten Eingang benötigt. Eingeplant sind dafür – sollte die Wohnung weiter vermietet werden – Kosten in Höhe von 5000 Euro.