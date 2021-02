Neuengönna: Napoleon als Reformer im Blick

Neuengönna. Heimatchronist Robert Heyne aus Neuengönna will Napoleon Bonaparte zu seinem 200. Todestages mit einer besonderen Ausstellung ehren

Wenn die Arbeitsgemeinschaft Jena 1806 auf den historischen Schlachtfeldern von Jena und Auerstedt Geschichte lebendig werden lässt, ist Robert Heyne in der Uniform eines Pioniers des 18. französischen Linieninfanterie-Regiments dabei. Für den fast 70-jährigen, der zu den Gründervätern des Historienvereins gehört, haben die Nachstellungen der Schlacht vom Oktober 1806 jedoch ganz und gar nichts mit Kriegsverherrlichung zu tun. Ihm und seinen Freunden geht es darum, die historischen Ereignisse nacherlebbar und deren Dimensionen vorstellbar zu machen. Und immer auch zu zeigen, welche Ursachen und Folgen Kriege haben und was sie für die Menschen ganz konkret bedeuteten. Für 35.000 Männer aus Preußen, Sachsen und Frankreich bedeuteten sie in jenen Oktobertagen von 1806 auf den Feldern vor den Toren der Stadt Jena den Tod.