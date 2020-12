Jena. Einstimmig: Stadtrat löst Prüfauftrag für Lüftungssysteme in Schulen und Kindergärten aus.

Neuer Anlauf in Jena für Maskenpflicht im Unterricht

Mit Lüftungssystemen in den Schulen und Kindergärten die Aerosol-Belastung der Raumluft verringern, die Infektionsgefahr minimieren und in der kalten Jahreszeit das Lüften nach je 20 Minuten vermeiden: Das sieht ein Prüfauftrag vor, den Jenas Stadtrat am Mittwochabend einstimmig verabschiedete.