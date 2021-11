Neuer Corona-Höchstwert bei Neuinfektionen im Saale-Holzland

Eisenberg. Teststellen öffnen wieder. 2G gilt nicht überall. Die Kontaktverfolgung muss umgestellt werden.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht erneut einen Rekordwert: 130 neue Fälle wurden am Donnerstag gemeldet. „Dies ist die höchste Zahl, die seit Beginn der Pandemie innerhalb von 24 Stunden zu verzeichnen war“, teilt das Landratsamt mit. In den vergangenen elf Tagen wurden mehr Fälle gemeldet (833) als in den ersten elf Monaten seit Beginn der Pandemie im März 2020. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn steigt damit rasant weiter auf 6838, der Inzidenzwert auf 698.

Kontaktverfolgung wird umgestellt

Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen müsse umgestellt werden, weil das Gesundheitsamt personell nicht hinterher komme. So werde auf Basis der RKI-Empfehlung eine Priorisierung nach Schwerpunkten umgesetzt. In den Fokus rückten Fälle in Pflegeheimen, medizinischen Einrichtungen, Kitas und Schulen sowie Ausbrüche bei großen Veranstaltungen in Innenräumen mit hohem Anteil ungeimpfter Personen oder defizitärem Hygienekonzept (z.B. Feiern, Gaststätten, Busreisen).

Personen, die auf ein Testergebnis warten, werden gebeten, bei ihrem Hausarzt oder dem Labor, wo der Test durchgeführt wurde, nachzufragen. Bei einem positiven Testergebnis bitte die Kontaktpersonen selbst informieren. Weitere Infos für positiv Getestete und Kontaktpersonen auf der Homepage des Landkreises: www.saaleholzlandkreis.de/corona-virus/fuer-kontaktpersonen/

Geimpfte und genesene Kontaktpersonen brauchen sich nicht in Quarantäne zu begeben, solange sie keine Symptome entwickeln.

Kostenlose Schnelltests ab Montag

Ab nächster Woche besteht in Eisenberg und Stadtroda wieder die Möglichkeit, einen kostenlosen Corona-Schnelltest zu machen. Ab Donnerstag, 25. November, bietet das DRK die Schnelltests im Gotthard-Pabst-Saal hinter der Eisenberger Bibliothek an. Es werden keine PCR-Tests, sondern nur Antigen-Schnelltests ermöglicht. Eine Terminvereinbarung sei nicht nötig. Geöffnet ist die Teststelle allerdings nur donnerstags, 14 bis 17 Uhr. Die Details zur Teststelle in Stadtroda sollen noch bekanntgegeben werden.

Hier gilt 2G im Saale-Holzland

Zur neuen Allgemeinverfügung des Kreises, die auf Grundlage der Landes-Musterverfügung beruht und umgesetzt werden muss, sind Nachträge nötig. So werde klargestellt, dass die in Paragraf 1 und 2 erlassenen 2G-Bestimmungen für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure und Massagestudios gelten. Ausdrücklich ausgenommen sind medizinisch, therapeutisch, pflegerisch oder seelsorgerisch notwendige Dienstleistungen. In Arztpraxen, Krankenhäusern und Rehaeinrichtungen muss dementsprechend kein 2G-Nachweis vorgelegt werden. In Physiotherapien, Ergotherapien, Logopädie und der medizinischen Fußpflege muss dagegen der Beleg vorgelegt werden, dass man entweder geimpft oder von Corona genesen ist.

