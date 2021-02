Neuer Hochbehälter im Rautal erhöht den Druck

Jena. Die erste Wasserkammer am Millionenprojekt ist fertiggestellt. Weitere Leitungsverlegungen in Jena sind notwendig.

Der Baufortschritt am Hochbehälter im Rautal ist sichtbar – besonders aus der Vogelperspektive. Die erste Wasserkammer ist mit dem Deckenschluss fertiggestellt, teilen die Stadtwerke Jena mit. Dafür mussten 27 Betonmischer anrücken, um 218 Kubikmeter Beton zu verbauen, außerdem wurden 60 Tonnen Stahl eingesetzt.

Die zweite Wasserkammer soll in der kommende Woche fertig sein. Auch das Schieberhaus nimmt sichtbare Züge an, es dient der Anlagensteuerung. „Damit liegt das Großprojekt – trotz einiger wetterbedingter Verzögerungen – weiter im Zeitplan. Im März steht der nächste Meilenstein an: Dann werden im Rahmen der Dichtheitsprüfung die Kammern erstmals mit Wasser gefüllt. Der neue Hochbehälter soll Ende des Jahres ans Netz gehen“, heißt es in der Mitteilung.

Für die Erschließung des Hochbehälters müssen weiterhin neue Hauptversorgungsleitungen verlegt werden, eine Baumaßnahme dahingehend besteht bereits in der Dornburger Straße. Weitere Arbeiten stehen in der Erich-Kuithan- und der Zitzmannstraße sowie im Spitzweidenweg an. Ab dem Sommer ist auch in der Kahlaischen Straße mit Einschränkungen zu rechnen.

Andere Hochbehälter werden stillgelegt

Insgesamt investiere der Zweckverband Jenawasser 6,3 Millionen Euro, um dieses zentrale Projekt im Wasserversorgungskonzept 2040 umzusetzen. „Mit einer ganzen Reihe von Investitionen soll das historisch gewachsene Trinkwassernetz der Stadt zukunftsfähig umgestaltet werden. Ziel ist es, die zuverlässige und qualitativ hochwertige Versorgung langfristig zu sichern“, heißt es. Die Hochbehälter am Landgrafen, in Kunitz und weitere Anlagen werden damit stillgelegt.

Der neue Hochbehälter sei mit einem Fassungsvermögen von 6000 Kubikmetern Jenas zweitgrößter Wasserspeicher. Die Wasserbeschaffenheit ändere sich nicht, allerdings werde teilweise der Versorgungsdruck erhöht, was für einige Grundstückseigentümer bedeute, Druckminderer in der Hausinstallation nachzurüsten. Der Zweckverband informiere rechtzeitig.