Neuer Name für Schandfleck in Thierschneck

Thierschneck. Carla Meierl geht in ihre sechste Amtszeit als Bürgermeisterin von Thierschneck. Das sind ihre Pläne.

Carla Meierl geht in ihre sechste Amtszeit als Bürgermeisterin von Thierschneck. Das sind ihre Pläne.

1. Sind Sie nach 28 Jahren als Bürgermeisterin noch ausreichend motiviert?

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während der Corona-Zeit, als die Wahlen immer näher rückten, habe ich mir mal die Frage gestellt: Bringt das noch was? Aber dann kamen die Leute auf mich zu und haben mich gebeten, weiterzumachen. Das war schön zu hören und es macht ja auch Spaß. Also habe ich geschaut, wie das Ergebnis wird.

2. Von 60 gültigen Stimmen waren nur drei gegen Sie. Besser geht es kaum?

Da bin ich sehr stolz drauf und mache gerne weiter. Und Jedem kann man es ja auch nicht recht machen, sonst würde ich mich schnell auf rechtlich dünnes Eis begeben.

3. Was sind Ihre Vorhaben für die neue Amtszeit?

Am 10. September ist die Eröffnung des neugestalteten Schandflecks geplant, dann werden wir auch einen Namen für den Platz haben. Ansonsten wollen wir so lange wie möglich selbstständig bleiben, also immer die geforderte Mindestrücklage haben.