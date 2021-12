Neuer Pfarrer für die Junge Gemeinde in Jena

Jena. Die evangelische Kirche unternimmt damit den zweiten Anlauf, die Nachfolge von Lothar König zu klären.

Die Pfarrfamilie Simon in Rastenberg steht vor einem Wechsel: Anne Simon beginnt ab 1. Januar eine neue Arbeit im Landeskirchenamt in Erfurt. Im August wird Andreas Simon Stadtjugendpfarrer in Jena. Für Andreas Simon war Rastenberg die erste Pfarrstelle. Zuvor hatte er in Dresden Theologie im Hauptfach, Psychologie und Sozialkunde im Nebenfach studiert. In Jena schloss er den Diplomstudiengang in evangelischer Theologie ab und absolvierte ein Vikariat in Jena-Lobeda. Die evangelische Kirche unternimmt damit den zweiten Anlauf, die Nachfolge von Lothar König zu klären: Die Stadtjugendpfarrerin Johanna Bernstengel hat im März nach wenigen Monaten ihren Dienst beendet.