Neuer Schub für Fernverkehrs-Diskussion in Jena?

Mitglieder des Projektteams: Tobias Schwessinger, Servicezentrum für Forschung und Transfer an der Universität, Axel Salheiser, Wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, Christine Schickert, Co-Leiterin des Bewerberteams und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Sonderforschungsbereichs Strukturwandel des Eigentums an der Universität Jena, OB Thomas Nitzsche, Katja Bär, Leiterin Hochschulkommunikation Universität Jena, sowie Christian Faludi, Projektleiter Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte (v.l.).

Jena. Das Projektteam sieht die Stadt im Standortwettbewerb um das Zukunftszentrum bestens aufgestellt.

Das Projektteam ist sich sicher: Jena hat im Standortwettbewerb um das „Zukunftszentrum Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ beste Voraussetzungen – sowohl im Vergleich mit Städten anderer Bundesländer als auch im thüringenweiten Vergleich. Das Land Thüringen solle sich schnell hinter die aussichtsreichste Bewerberstadt stellen, fordert OB Thomas Nitzsche (FDP).

Das Zentrum hat einen sehr sperrigen Titel: Wie würden sie einer Fleischfachverkäuferin erklären, was sich dahinter verbirgt?

Man will mit Besuchern und Wissenschaftlern ins Gespräch kommen und die Frage beantworten: Wie gehen wir mit Veränderungen um? Was für Erfahrungen haben wir mit Transformation? Es geht um Veränderungen im politischen Raum, im gesellschaftlichen Raum, in Deutschland und in Europa.

Sie sehen Jena im Vorteil: Was ist für Sie das wichtigste Argument?

Der wichtigste Punkt ist, dass wir eine durchgängige Geschichte zu erzählen haben. Sie beginnt im 16. Jahrhundert und reicht bis in die Gegenwart. Und wir können eine erfolgreiche Geschichte erzählen, auf die wir seit 1989 blicken.

Das Bewerberteam favorisiert den Eichplatz als Standort. Sollte Jena den Zuschlag bekommen, wird der Bund als Bauherr auftreten. Wird der Prozess ähnlich wie bei der ersten Vergabe auf Bürgerbeteiligung setzen?

Davon bin ich überzeugt. Für die Bewerbung spielt ja Bürgerbeteiligung eine zentrale Rolle.

Jena, Eisenach und Mühlhausen bewerben sich...

Das Land muss sich positionieren. Die Landesregierung hat sich aber noch nicht entschieden.

Nun ist Jena gut bedacht worden in den vergangenen Jahren mit staatlichen Projekten. Was sagen Sie denen, die rufen: Jetzt sind wir dran!

Wie sagte Minister Tiefensee am Montag: Jena ist die Lokomotive im Freistaat und diese Lokomotive muss befeuert werden.

Wann fällt eine Entscheidung?

Sie könnte Endes des Jahres fallen.

Glauben Sie, dass bei einer Million Besucher im Jahr die Diskussion um eine bessere Anbindung an den Fernverkehr wieder Fahrt aufnimmt.

Ja, das glaube ich. Schauen Sie nach Chemnitz. Mit dem Status Kulturhauptstadt wird wieder über den Fernverkehr diskutiert. Jena würde einen Gravitationspunkt bekommen: eine Million Besucher im Jahr! Da müssen wir einfach über den Fernverkehr reden!

Interview: Thorsten Büker

Das „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ wird ein Ort, an dem sich Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur gemeinsam den Übergängen und Brüchen vor und insbesondere nach den Jahren 1989/1991 in Deutschland und den Ländern des östlichen Europas widmen. Das Zentrum soll nach einer offenen Ausschreibung in einer ostdeutschen Stadt gebaut werden, wobei der Bund umfassende Mittel für den Bau (200 Millionen Euro) und für den laufenden Betrieb (etwa 45 Millionen Euro jährlich) zur Verfügung stellt. Etwa 200 Mitarbeitende sollen im künftigen Zukunftszentrum beschäftigt sein. Stadt und Universität rechnen damit, dass die Ausschreibung im Juli veröffentlicht wird. Eine Entscheidung könnte Ende des Jahres fallen. Der Standort des künftigen Zentrums in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen und die bauliche Gestaltung des Zentrums sollen in offenen Verfahren als Standort- und Realisierungswettbewerb ermittelt werden.