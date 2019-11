Neuer Stauraum in Zöllnitz geschaffen

Statt Hake, Spaten oder andere Gerätschaften zu Hause zu verstauen, können Kunden den früheren Zöllnitzer Praktiker-Markt bald selbst bestücken. Ein neuer Geschäftszweig macht es möglich. Self Storage heißt das US-amerikanische Modell, das darauf fußt, Stauraum für jene anzubieten, denen ein geeigneter Keller oder gar eine Wohnung fehlt.

222 beheizbare Lagerboxen sind im rechten Gebäudeteil entstanden, in welche verschiedene Habseligkeiten für eine Woche oder mehrere Monate untergebracht werden können, erklärt Matthias Beerbaum, Geschäftsführer des gegründeten Unternehmens Mietbox-Jena.de. 24 Stunden am Tag sollen die Kunden die Möglichkeit habe, per Zugangscode an ihre Sachen zu gelangen. „Das Gebäude ist kameraüberwacht und mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet“, sagt Beerbaum.

Die Band Swagger passt in eine ein Quadratmeter kleine Lagerbox der Firma „Mietbox-Jena.de" in Zöllnitz. Foto: Foto: Matthias Beerbaum

Die kleinste Box ist einen Quadratmeter groß, da passen sogar die fünf Mannen der hiesig bekannten Band Swagger rein, die mit Geschäftsführer Beerbaum befreundet sind. Wohlgemerkt ohne Schlagzeug, dafür braucht’s doch eine großere Box. Das Maximum sind 20 Quadratmeter.

Selbstredend: Einlagern dürfen Kunden weder Bands, Tiere, Verderbliches noch die eigene Schwiegermutter – eine solche, wenn auch humoristisch gemeinte Anfrage, habe es durchaus gegeben, sagt der Geschäftsführer. Eingebaut werde noch eine Werkbank am Eingang, „wenn jemand etwas reparieren muss, kann er das machen“, sagt Beerbaum.

Die Nachfrage sei hoch, auch wenn wahrscheinlich erst ab kommender Woche der Startschuss gegeben werden kann. „Wir haben schon Anfragen von Auslandsrückkehrern, Ärzten und Mitarbeitern von Zeiss oder Schott, die nach Jena kommen“, sagt Beerbaum. Durch den angespannten Wohnungsmarkt in Jena zögen einige kurzfristig in Hotels, bis sie eine eigene Bleibe gefunden haben; währenddessen müssten sie ihre Möbel und andere Sachen zwischenlagern. Auch Händler zeigten sich interessiert am Lagerhaus. Ein ähnliches Konzept gibt es bereits in der alten Stadtbäckerei in Jena.

Über seine Jenaer Firma JeLocis GmbH erwarb Matthias Beerbaum im August 2018 das Areal, das seit der Pleite der Baumarkt-Kette Praktiker 2013 leer stand und im Besitz einer ausländischen Holding war. Zwischenzeitlich diente der Parkplatz Lastwagen-Fahrern als Ruheort und Autobesitzern zum Schrauben, so dass immer mehr Müll und Ölreste den Platz verschandelten. Beerbaum ließ alles reinigen und das Gelände mit Barrikaden versperren, „wir wissen noch nicht, wie wir es künftig nutzen“.

Die Beschilderung des früheren Praktiker-Marktes in Zöllnitz verschwindet bald. Foto: Foto: Katja Dörn

Die restlichen Bereiche im Gebäude fanden indes schnell eine Nutzung. So sind langfristig Lagerbereiche an die Büromarkt Böttcher AG sowie den Pflegedienst Linimed vermietet, außerdem gründete sich CNC-Tec Jena und fertigt dort seit geraumer Zeit seine Produkte.

„Ich finde es schön, aus so einem Gebäude wieder etwas zu machen“, sagt Beerbaum, schließlich fließen damit auch Gewerbesteuern in den Ort und es würden weitere Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Zum Beispiel der von Marcel Keil, der künftig die Organisation der Mietboxen übernimmt.

Umgeflaggt wird übrigens kommende Woche per Hebebühne in 30 Metern Höhe, wenn ein neues Werbeschild das jetzige „Zu vermieten“ ersetzt.

Mehr Infos unter www.mietbox-jena.de