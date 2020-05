Der neu errichtete Platz in Leutra

Leutra. Der Wunsch scheiterte zuvor an einer geeigneten Fläche.

Neuer Tischtennisbereich in Leutra

Schon 2016 wandte sich der Ortsteilrat Leutra mit der Bitte um die Errichtung einer Tischtennisplatte in Leutra an die Stadtverwaltung Jena. Dieser eigentlich einfach zu realisierende Wunsch scheiterte aber an einer geeigneten Fläche.

Deshalb wurde ein Flächentausch veranlasst und somit die Voraussetzung geschaffen, dass nördlich des Mühlgrabens ein entsprechender Bereich zur Verfügung gestellt werden konnte.

Im Februar wurde das Baufeld beräumt, anschließend erfolgte die Sicherung der Böschung zum Mühlgraben durch eine Natursteinmauer. Im Mai errichtete der Bauhof des Kommunalservice den Tischtennisbereich. Auf der neu gebauten etwa 50 Quadratmeter großen Pflasterfläche befinden sich neben der Platte auch zwei Bänke und ein Abfallbehälter. Ein Holzlattenzaun fasst die gesamte Fläche ein. Der Zugang wird durch eine Wegesperre gesichert.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 11.500 Euro. Beteiligt waren die Jenaer Sozial- und Stadtplanung und seitens des Kommunalservice Jena der Bereich Gewässerunterhaltung sowie die Abteilung Strategie und Planung. Zusätzlich wird noch eine weitere Bank im Eingangsbereich des Platzes vom Ortsteilrat Leutra finanziert.