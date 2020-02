Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Fahrzeug für Freiwillige Feuerwehr Winzerla

Die Freiwillige Feuerwehr Jena-Winzerla hat am Dienstag ihr neues Löschfahrzeug in Betrieb genommen. Dabei kam es schon vor dem offiziellen Akt zum Einsatz. Denn die Feuerwehr hatte bereits am Montag zum Kellerbrand in der Zimmermannstraße damit ausrücken müssen.

In Winzerla drei Jahre auf neues Feuerwehrauto gewartet „Auch in Zukunft werden wir damit zu jedem Einsatz fahren. Egal ob eine Tür geöffnet werden muss, oder wir beim Katastrophenschutz helfen“, sagt der Wehrführer Mike Küfner. Wobei die freiwillige Feuerwehr drei Jahre auf den Lkw warten musste. 2016 hatte der Stadtrat beschlossen, dem Verein 300.000 Euro für ein neues Auto zur Verfügung zu stellen. Vergangenes Jahr rollte es schließlich vom Band. Das neue „LF 20“ – kurz für Löschfahrzeug – transportiert im Ernstfall bis zu neun Feuerwehrleute. Es fasst 1000 Liter Wasser und 120 Liter Löschschaum. „Das Wasser löscht das Feuer, und der Schaum wird beigemischt, um den Brand zu ersticken“, erklärt Sebastian Häfner. Die Pumpen seien stark genug, um den gesamten Tank innerhalb einer halben Minute zu verspritzen. Da die Freiwillige Feuerwehr Jena-Winzerla Teil des Katastrophenschutzzuges ist, erfüllt der 18-Tonner auch alle Kriterien, die für solche Einsätze notwendig sind. Insgesamt gehören der freiwilligen Feuerwehr nun zwei Lkw: Das LF und ein Rüstwagen. Auch die 17 Nachwuchsfeuerwehrleute sollen von der Neuanschaffung profitieren. „Noch sind sie zu jung, um mitzufahren. Aber es freut uns sehr, dass unser Nachwuchs mit zeitgemäßem Gerät üben kann“, sagt Küfner. Mit der Inbetriebnahme des neuen Fahrzeuges wurde auch dessen Vorgänger verabschiedet. 28 Jahre diente es der Freiwilligen Feuerwehr Jena-Winzerla. Allein im vergangenen Jahr rückte es 68-mal aus. „Wir sind sicher hunderte Einsätze mit diesem Löschfahrzeug gefahren, darunter auch die beim Jahrhunderthochwasser. Aber nach fast dreißig Jahren war es notwendig, ein neues zu beschaffen“, sagt Häfner. In den Ruhestand wird das Auto aber noch nicht geschickt. Die Freiwillige Wehr Closewitz übernimmt es.