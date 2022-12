Neues Jenaer Wohngebiet: Postanschrift soll „Erlenhöfe“ heißen

So soll die Bebauung neben dem Erlenhöfe-Wohngebiet an der Karl-Liebknecht-Straße aussehen.

Jena. Kulturausschuss folgt dem Vorschlag der WG „Carl Zeiss“ und des Ortsteilrates Wenigenjena

Die Straßen im neuen Wohngebiet „Erlenhöfe“ unterhalb der Karl-Liebknecht-Straße bekommen den Namen „Erlenhöfe“. Dies hat der Kulturausschuss des Jenaer Stadtrates auf seiner letzten Sitzung dieses Jahres beschlossen.

Die Naturnähe zum Jenzig und dem Gembdenbach mit seinen gewässerbegleitenden, hauptsächlich durch Erlenbewuchs geprägten Auwald wird als Sinnbild für den Straßennamen gesehen. Sowohl die Zufahrt über die Straße „Am Erlkönig“ als auch der Fußweg von der Treppe/Haltestelle Jenzigweg werden übergangslos zum Wohnquartier führen. Der Vorschlag der WG-Carl Zeiss, den Namen „Erlenhöfe“ oder „In den Erlenhöfen“ zu wählen, fand auch die Zustimmung des Ortsteilrates Wenigenjena. Der kürze Name war dem Ortsteilräten dabei lieber, um „falsche semantische und gedankliche Bezüge“ zur nach Kunitz führenden Straße „Am Erlkönig“ zu vermeiden. Als Namensgeber war auch Robert Büchler vorgeschlagen worden. Als 15-jähriger Häftling des KZ Buchenwald musste er 1945 am Todesmarsch teilnehmen, der auch durch Wenigenjena führte. An den späteren Historiker und Friedensaktivisten soll nun auf einer Stele erinnert werden, die 2023 aufgestellt wird.