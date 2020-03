Neues Leben im Schlossberg-Restaurant in Dornburg

Für das 1960 erbaute Schlossberg-Restaurant in Dornburg gibt es einen neuen Käufer. Thomas Kastl (46), den man als Veranstalter von 13 Wiesenfesten auf dem Sportplatz-Gelände in Dorndorf-Steudnitz und jetzt als Gesamtbetreiber der Sparkassen-Arena in Burgau kennt, wird Mitte März das Grundstück samt Immobilie käuflich erwerben.

Thomas Kastl, Unternehmer aus Dorndorf-Steudnitz, betreibt die Sparkassen-Arena in Jena. Foto: Foto: Jens Henning

„Ich muss gestehen, ich war schon sehr lange an dem Objekt interessiert. Bisher war es aber einfach zu teuer gewesen. Jetzt stimmt es preislich. Als Einheimischer konnte ich nicht mit anschauen, wie das Gebäude vielleicht irgendwann verfallen wäre. Es hatte mir immer gefallen. Es ist ja auch ein echter Hingucker. Und es weckt bei vielen Einheimischen und auch Gästen viele Erinnerungen“, sagte Kastl, der in Dorndorf-Steudnitz wohnt.

Ab Mai wollen er und sein Team zunächst mit dem Biergarten-Betrieb im Schlossberg-Restaurant beginnen. Ob der Startschuss schon am 1. Mai erfolgt oder erst am 15. Mai, das ließ er offen. „Wann wir wieder das Restaurant öffnen, kann ich noch nicht genau sagen. Wir wollen erst einmal beginnen. Wir haben keinen Druck. Wir werden genau auf die Besucher hören, was sie sich vorstellen im Restaurant, was sie sich wünschen. Sollte es allerdings jetzt schon Gesellschaften geben, die gern im Restaurant feiern wollen, ist das möglich. Dazu bedarf es einer vorherigen Absprache“, sagte der Käufer.

Thomas Kastl war nach eigenen Aussagen auch an einem gastronomischen Objekt in Bad Berka dran, „das Schlossberg-Restaurant hatte aber bei mir die klare Priorität. Deshalb bin ich froh, dass es jetzt geklappt hat“.

Gestrüpp gestutzt für Blick ins Saaletal

Als Gesamtbetreiber der Sparkassen-Arena kommt ihm die Hauptsaison in den Sommermonaten im Schlossberg-Restaurant entgegen. „Wir hatten in der Arena im Sommer immer eine große Lücke. Jetzt können wir einen Teil unseres festangestellten Arena-Personals auch in Dornburg einsetzen. Die Besuchersaison in den Dornburger Schlössern geht ja von April bis Oktober. Das würde also perfekt passen in unserer Jahresplanung.“

Dass es Kastl ernst meint, das wurde vor wenigen Tagen deutlich. Da entfernte sein Team Geäst und Gestrüpp am Hang unterhalb des Restaurants und der großen Terrasse. „Der Besucher im Biergarten soll ja auch den Blick auf das wunderschöne Saaletal geboten bekommen. Deshalb waren die Arbeiten sehr wichtig“, erklärte Kastl.

Zu DDR-Zeiten war das Restaurant ein touristisches Ausflugsziel. Anfang der 90er Jahre wurde das Gebäude umfassend saniert. Das Restaurant war zuletzt geschlossen. Letzter Inhaber war Hans-Jürgen Früh. Seinen Namen kann man noch an der Eingangstür lesen.

