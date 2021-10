Zwischennutzungsagentur Blank Jena: 2020 war Lisa Hopf aus Kronach eine der ersten Zwischennutzerinnen von Räumen in Winzerla.

Neues Leben in leeren Jenaer Räumen

Jena. Von den Chancen eines Pop-up-Stores für Künstler, Kreative und die Stadt Jena

Wohnungsleerstand – in Jena Fehlanzeige. Auch freiwerdende Räume für Gewerbe, Start-Ups, Vereine oder Ateliers sind in der Stadt kaum zu bekommen. Erst recht nicht, wenn es bezahlbare Räumlichkeiten sein sollen. Wie es dennoch gelingen kann, leerstehende Flächen durch temporäre Nutzung wiederzubeleben, das zeigten Jenas Agentur für Zwischennutzung „Blank“ und Jena Wirtschaft jetzt auf einer Fachtagung.

Die Leerstandsquote in Jena liegt im Bereich von Büroflächen bei zwei Prozent. Dennoch gebe es immer wieder Flächen, wo sich die Folgenutzung verzögere. „Blank“ helfe Freischaffenden, Existenzgründenden und Kunstakteuren der Region bei der Suche und Anmietung von Räumen. Im Gegensatz zu anderen Standorten wo Zwischennutzungen vorrangig den Abbau des Leerstandes zum Ziel haben, sehe man den Nutzen in Jena vorrangig in der Aufwertung der Aufenthaltsqualität einzelner Standorte durch neue und wechselnde Angebote, berichtet Katrin Hitziggrad, Leiterin bei „Blank“. „Eine sinnvolle Nutzung leerer Räume ist für uns gelebte Nachhaltigkeit, welche die Kultur- und Kreativszene der Stadt stärkt und Jena bunter und reicher für alle Beteiligten macht.“ Auch habe man die Erfahrung gemacht, dass aus einigen Zwischennutzungen neue Geschäftsmodelle werden können.