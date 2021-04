Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena untersucht Proben auf das Coronavirus.

Neuinfektionen an acht Bildungseinrichtungen in Jena

Jena Elf Neuinfektionen am Sonntag in Jena - Sieben-Tage-Inzident bei 138,3

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Sonntag, 25. April, (bis 24 Uhr) 26 neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Darin sind die 15 Fälle vom Samstag enthalten, welche leider nicht an das Robert-Koch-Institut gesandt wurden und 11 neue Fälle vom Sonntag.

13 Personen konnten am Sonntag als genesen eingestuft werden.





Aus acht Bildungseinrichtungen wurden Neuinfektionen gemeldet. Darunter vier Kinder und vier Personen vom Personal. Damit liegt die Anzahl aktiver Fälle momentan bei 397. 14 Jenaer werden derzeit stationär behandelt, sechs weise schwere Verläufe auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 138,3.

Seit dem 14. März 2020 haben sich in Jena 3754 Bürger infiziert, 67 sind an den Folgen der Covid-Infektion verstorben und 3290 gelten als genesen.