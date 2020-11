Neulobeda: Jenawohnen und Zeiss-WG berichten

Jena. Bei der Ortsteilratssitzung sollen auch Gelder an Vereine vergeben werden.

Zur Ortsteilratssitzung von Neulobeda wird am morgigen Mittwoch, 19 Uhr, in den Saal des Bürgerhauses Lisa eingeladen. Im Mittelpunkt dieser öffentlichen Veranstaltung steht ein Informationsgespräch mit Vertretern von Jenawohnen und der Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss.

Außerdem will der Ortsteilrat über mögliche Zuschüssen an Vereine entscheiden, zum Beispiel an den Bärenverein, die Wohnsportgemeinschaft Lobeda und den Blasmusikverein Carl Zeiss Jena.

Zu beachten ist, dass aufgrund der Corona-Auflagen nur maximal 25 Besucher zugelassen sind. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist während der gesamten Sitzung vorgeschrieben.