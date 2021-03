Übergabe von zwölf High-End-Luftreiniger „Made in Jena & Saale-Holzland-Kreis" für Schulen in Jena. Von links: Dennis Sippach, Geschäftsführer IVOC-X GmbH, Ulrich Schubert, Vorstandsvorsitzender Stiftung Nanotechnologie, Jacqueline Kött, Elternschaft Klasse 2a Westschule, und Jan Weidhaase, Elternschaft Klasse 2a Westschule.

„Operation Luftschloss“ will der dritten Corona-Welle zuvorkommen. Die Initiative rüstet neun weitere Schulen in Jena mit 14 Luftreinigern „Made in Jena und Saale-Holzland-Kreis“ aus. Dank neuer Sponsoren steigt die Gesamtzahl der gestifteten Geräte damit auf 17. Die Übergabe fand am Freitag am Jenoptik-Hochhaus statt.