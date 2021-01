Bürgermeister Dieter Plog und seine Gemeindearbeiter Werner Trübger, Christian Schulz und Falk Schneider (von links) warten auf den Baustart am Anger, der endlich gepflastert und neu gestaltet werden soll.

Nicht alles wurde 2020 geschafft in Großlöbichau

Eigentlich gehört Großlöbichau nicht zu den armen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg. Im Speckgürtel von Jena gelegen, ist das Dorf attraktiv für Unternehmensansiedlungen wie als Wohnort. Der Vakuumspezialist Vacom hat hier seinen Sitz, zudem weitere kleine Betriebe, Handwerker und Gewerbetreibende. Über Jahre haben deren Steuern die Gemeindekasse gut gefüllt, stattliche Rücklagen konnten gebildet werden. Und trotzdem ist im vergangenen Jahr manches nicht fertig geworden, was sich die Gemeinde vorgenommen hatte.

Zum Beispiel sollte der Dorfplatz längst ordentlich gepflastert und schön gestaltet sein. Doch man fährt und läuft dort noch immer über bröckelnden Asphalt. „Das lag nicht am Geld, hier haben uns die beauftragten Firmen im Stich gelassen, sie hatten Terminschwierigkeiten“, sagt Bürgermeister Dieter Plog. Doch er habe die feste Zusage, dass es im Frühjahr endlich losgehen soll am Anger.

Heizungsbauer und Elektriker sollen demnächst loslegen

An anderer Stelle, dem Anbau am Feuerwehrgerätehaus, haben Probleme mit dem Material zu Verzögerungen geführt. „Die Fensterprofile gab es auf einmal nicht mehr, auch die Farbe nicht, da musste erst Ersatz beschafft werden, damit die neuen Fenster zu denen an den anderen Gebäudeteilen passen“, erklärt der Bürgermeister. Doch auch hier soll es bald weitergehen. Heizungsbauer und Elektriker sollen demnächst loslegen, wenn die Temperaturen es erlauben. Später kommen die Fliesenleger. „Im Sommer wollen wir den Bau fertig haben“, sagt Plog.

Ob allerdings zur Einweihung ein Fest gefeiert werden kann, das sieht er noch kritisch. „Da müssen wir die Corona-Entwicklung abwarten, so gern wir im Dorf auch unser Lindenfest feiern oder eine neue Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus eröffnen würden“, wirbt er um Geduld.