Nikolaus-Aktion in Jena: Große Helden im Einsatz für kleine Helden

Besuch aus der Luft gab es heute für die kleinen Patientinnen und Patienten der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Jena (UKJ). Zum Nikolaustag rückte die Feuerwehr Jena zu einem besonderen Einsatz aus: Aus dem Korb einer Drehleiter überreichten Nikolaus und Weihnachtself kleine Geschenke direkt durchs Fenster in die Patientenzimmer. Vier Superhelden seilten sich außerdem vom rund 20 Meter hohen Dach des Klinikgebäudes ab und zeigten den Jungen und Mädchen an den Fenstern einige akrobatische Kunststücke.

Als Nikolaus und Weihnachtself verkleidet überreichten die Kameraden der Feuerwehr Jena Geschenke aus dem Drehleiterkorb an die Patientinnen und Patienten der Jenaer Kinderklinik. Vom rund 20 Meter hohen Dach seilten sich vier Superhelden ab. Foto: Stadt Jena

„Wir danken den Jenaer Höhenrettern, dass sie auch in diesem Jahr wieder an uns gedacht haben. Mit der Aktion wurden heute viele Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Wann klopft schon einmal der Feuerwehr-Nikolaus ans Fenster und bringt Geschenke? Etwas ganz Besonderes für unsere kleinen Patientinnen und Patientinnen“, sagt Hans Proquitté, Kommissarischer Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Die rund 60 Geschenke hat die Stadt Jena finanziert. Neben etwas Süßem war für jedes Kind ein Plüschtier im Geschenktütchen. Auf besonders große Begeisterung stieß der Feuerwehrdrache Grisu.

Nikolaus und Weihnachtself hatten 60 Geschenke dabei. Foto: Stadt Jena

Das Jenaer Höhenrettungsteam beteiligte sich mit dieser Überraschung an einer bundesweiten Aktion. In ganz Deutschland haben heute 52 SRHT-Einheiten („Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen“) kranken Kindern eine kleine Freude gemacht und sie ein wenig vom Klinikalltag abgelenkt. Im vergangenen Jahr waren die Jenaer Kameraden zu Weihnachten bereits mit einer ähnlichen Aktion an der Kinderklinik aktiv.