Mit Nilgänsen ist nicht zu spaßen. Auf näher als drei Flügellängen traut sich in Zwätzen keine Stadttaube heran

Jena. Besonders auf den Mais haben es die Vögel abgesehen auf dem Gelände in Zwätzen.

Nilgänse belagern Biogasanlage in Jena-Zwätzen

Den Gänsen muss das Gelände an der Biogasanlage in Jena-Zwätzen wie das Paradies auf Erden vorkommen. Kraftfutter vom Feinsten und aus regionalem Anbau lagert dort unter freiem Himmel in Mengen, die ein Vogel nie zuvor gesehen hat. Die Maisvorräte scheinen niemals auszugehen. Das hat sich auch bei den Nilgänsen herumgesprochen, die mittlerweile zu den Stammgästen der Anlage gehören.