Nitzsche: Der Ton zwischen Jena und dem Land ist rauer geworden

Jena OB-Appell: Feiern Sie Weihnachten in der Kernfamilie. Weiterhin hohe Fallzahlen in Stadt und Landkreis.

In seiner Weihnachtsbotschaft hat OB Thomas Nitzsche (FDP) appelliert, die Kontakte über die Feiertage zu begrenzen und das Weihnachtsfest mit der Kernfamilie zu verbringen. „Das Virus verzeiht nicht. Es kennt keinen Weihnachtsfrieden“, sagt der OB.

Angesichts eines Infektionsgeschehens von täglich bis zu 50 neuen Fällen wächst auch in Jena die Angst davor, die Lage könnte außer Kontrolle geraten.

Nitzsche erinnert an den Streit zwischen Stadt und Land, der zumindest in Jena viel Frust erzeuge. Bei den Schulen, Spielplätzen und auch bei der Notbetreuung gebe es ganz unterschiedliche Auffassungen: Ist das wirklich noch eine Notbetreuung? Oder können gleich wieder Kindergärten in Jena öffnen, wenn alle Eltern ihre Kinder in die Notbetreuung geben können? Nitzsche verwies auf die Kinder von Eltern, die zu den systemrelevanten Gruppen gehörten. Zumal man mittlerweile wisse, dass auch Kinder und Jugendliche für das Infektionsgeschehen verantwortlich seien. All das habe dazu geführt, dass der Ton in der Kommunikation zwischen Stadt und Land rauer geworden sei.

Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena wurden bis Dienstagabend (24 Uhr) 38 neue Corona-Infektionen gemeldet. 11 Personen konnten als genesen eingestuft werden. Nach Angaben des Rathauses wurden aus einer weiteren Pflegeeinrichtung und aus einer Schule ein positiver Fall gemeldet.

Die Jenaer Statistik:

- Anzahl aktiver Fälle: 537

- davon in den vergangenen 24 Stunden: 38

- stationäre Fälle: 17

- davon schwere Verläufe: 3

- Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 290

- Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 267,5

- Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 1492

- Gestorbene insgesamt: 17

- Genesene insgesamt: 938

- davon in den vergangenen 24 Stunden: 11

- in Quarantäne (Stand 13.12.2020): 1410

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden am Dienstag 36 Corona-Fälle gemeldet. Auch an den drei vorhergehenden Tagen waren die gleichen Fallzahlen registriert worden. Derzeit sind im Landkreis 338 aktive Fälle bekannt, 866 sind beendet. Das Gesundheitsamt hat weitere 28 Tests veranlasst. Für 1698 Menschen ist derzeit Quarantäne angeordnet.



Im Gesundheitsamt des Landkreises sind auch an den Feiertagen jeweils mehrere Mitarbeiter im Dienst, um die dringendsten Aufgaben der Pandemiebekämpfung zu bewältigen. In diesem Zusammenhang erinnert das Landratsamt daran, dass sich Kontaktpersonen von Corona-Infizierten unverzüglich selbst beim Gesundheitsamt melden und in häusliche Quarantäne begeben müssen. Dies ist in der geltenden Thüringer Corona-Grundverordnung geregelt.



Aufgrund der anhaltend hohen täglichen Fallzahlen sei es für die Mitarbeiter des Amtes nicht mehr möglich, alle Kontaktpersonen tagesaktuell anzurufen. Für die schriftliche Meldung kann das Formular auf der Internetseite des Kreises genutzt werden: www.saaleholzlandkreis.de.