Der deutsche Forscher Stefan W. Hell an dem von ihm entwickelten Mikroskop STED (Stimulated Emission Depletion).

Nobelpreisträger spricht in Jena

Jena. Stefan Hell referiert in Jena darüber, „Wie man eine vermeintliche naturwissenschaftliche Grenze überwindet“

Als Ernst Abbe 1873 seine Theorie der Auflösungsgrenze veröffentlichte, war dies einerseits der Beginn einer modernen Optik. Andererseits schien damit auch eine Grenze gesetzt: das nach ihm benannte Abbe-Limit. Bis weit ins 20. Jahrhundert war man der Meinung, dass sich die Auflösung eines mit fokussiertem Licht arbeitenden Lichtmikroskops nicht fundamental über die von Abbe formulierte Beugungsgrenze hinaus steigern ließe.

Diese „Grenze“ ist seit einigen Jahrzehnten überwunden. Wie dies möglich wurde und was in Zukunft noch zu erwarten ist, wird der Physiker und Nobelpreisträger für Chemie, Stefan Hell, am Dienstag, dem 25. April, im Zeiss-Planetarium darlegen. Hells Vortrag „Wie man eine vermeintliche naturwissenschaftliche Grenze überwindet…“ findet im Rahmen des Ernst-Abbe-Kolloquiums statt, das von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Ernst-Abbe-Stiftung ausgerichtet wird. Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 25. April, 18 Uhr, Planetarium