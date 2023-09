Noch Fragen zum großen Bauvorhaben in Jena-Lobeda? Ja, viele!

Ein Mangel an Fragen bestand zu keiner Zeit: Bürgerbeteiligungs-Koordinator Kai Ostermann von der Stadtverwaltung und ein Fernsehreporter bei der Sichtung weiterer Wortmeldungen in Lobeda.

Jena. Sechs neue Wohnhäuser an der Theobald-Renner-Straße in Jena: Bei der Planauslegung gibt es 20 Tage Zugabe. Dies scheint auch nötig.

Mit maximaler Expertenquote sind Stadtverwaltung und Bauherr im Lobedaer Lisa-Zentrum aufgetreten: Stadtverwaltungs-Doppelspitze, Fachdienstleiter, Gutachter, Architekt, Bauexperten und weitere Personen waren im Saal, um das Jenawohnen-Bauvorhaben Theobald-Renner-Straße zu erläutern. Nach fast zwei Stunden kam dennoch aus dem Publikum die Bitte: „Können Sie nicht jemanden schicken, der sich in dem Gebiet richtig auskennt?“

Die sechs Häuser nördlich der Theobald-Renner-Straße sind das erste Neubauprojekt von Jenawohnen in Lobeda-West. Über den Anlass sprach Jenawohnen-Chef Tobias Wolfrum gleich zu Beginn. Tausende Menschen stehen auf der Interessentenliste und können bei einer Leerstandsquote von aktuell nur 0,8 Prozent beim vermietbaren Wohnraum nicht bedient werden. Von denen war am Mittwoch kaum einer da.

In der direkten Nachbarschaft, dem so genannten Rennerdorf, bestehen erhebliche Zweifel am Ausmaß der Bebauung mit 154 Wohnungen. Zwar handelt es sich ebenfalls um Fünfgeschosser, doch die Rodung von Teilen des Wäldchens, zu erwartender Mehr-Verkehr und der Verlust weiterer Garagen bleiben Aufreger. Erschwerend kommt hinzu, dass das planungsrechtliche Drumherum sehr schwierige Kost ist.

Manchem Zuhörer erschien es fast so, als müsste Mutter Natur sich jetzt dafür entschuldigen, dass sie ohne Rücksprache mit der Stadtverwaltung über Jahrzehnte eine ausgewiesene Grünfläche enterte, so dass in Teilen Wald entstand. Die hier zu fällenden Pionierbäume werden nicht 1:1 oder durch Neupflanzungen ersetzt, der Ausgleich erfolgt auch durch Öko-Fläche im Stadtgebiet. Von 350 Baumfällungen im Gesamtgebiet war die Rede.

Verknüpfung mit Garagenabriss anderswo?

Aus dem Publikum wurde Bezug auf die etwas abseits liegende große Garagenanlage neben dem Reitsportzentrum genommen. Sie erlangte in Jena Berühmtheit, weil 155 gut genutzte Eigentumsgaragen abgerissen werden sollen, um eine „grüne Oase“ zu schaffen. Sollen die Ersatzpflanzungen dort geschehen? Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte, dass es keine Planungen gebe, beide Vorhaben zu verknüpfen. Allerdings sei dies auch kein „ganz abwegiger Gedanke“, denn der Ausgleich für das Bauvorhaben könne in der näheren Umgebung erfolgen.

Das Baugebiet befindet sich im rechten Teil des Wäldchens, vorn und bei den Garagen. Die Bäume auf der anderen Seite bleiben, das Unterholz wird dort verdichtet. Foto: Jenawohnen

Den Nutzern der Garagen im eigentlichen Baugebiet will Jenawohnen ein gutes Stellplatz-Angebot im neuen Quartier machen.

Der zusätzliche Verkehr ist nach Auffassung der Experten beherrschbar. Das an der Kreuzung Karl-Marx-Allee zu erwartende Plus von 2 Prozent liege im Rahmen der üblichen Schwankungen. Im Publikum blieben Zweifel, ob die in den Wohnungen angenommene Bewohnerschlüsse von knapp über zwei Personen und der Stellplatzschlüsse korrespondieren. Zur Vermeidung von Rückstau bis ins Rennerdorf hat der KSJ bereits „Stauschleifen“ in die Fahrbahn eingelassen.

Die Sorgen der Lobedaer Urbevölkerung

Bei der Versammlung wurde teils auf ganz verschiedenen Ebenen diskutiert. Hier die fachliche Sicht der Experten, dort die emotionale Sicht der „Urbevölkerung“, denn das Rennerdorf gehört zum ältesten Teil Neulobedas – mit besonders kleinen Wohnungen, weshalb das Umfeld auch als Vorzimmer gesehen wird.

OB Thomas Nitzsche (FDP) sprach von einer „Pflichtveranstaltung, die wir gern gemacht haben“. Entscheidend sind nun die Einwände, die zum Verfahren gemacht werden. Die Frist, dies bei der Stadt zu tun, wurde um 20 Tage verlängert: Im Auslegungsentwurf hatten umweltbezogene Stellungnahmen und Wortmeldungen aus der früheren Beteiligung gefehlt.