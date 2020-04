Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung - Noch gilt: Adel verpflichtet

Corona zerbröselt alte Wahrheiten. Mein Lieblingsbeispiel: dass Bankangestellte natürlich die Panik packt und sie bestenfalls noch nach dem Alarmknopf unterm Tresen fingern, wenn maskierte Leute die Filiale betreten. Maskiert in die Bank, das ist jetzt sogar Pflicht. Nur dass die Maskenträger nicht sagen: Hände hoch; Ihnen passiert nichts, wenn Sie ruhig bleiben! Jetzt passiert Bankangestellten eher etwas, wenn die Eintretenden keine Masken tragen.

Eine Binse war es bislang auch, dass billig herzustellende Güter in Billiglohnländern herzustellen und dann zu importieren seien. Corona hat diese Weisheit abgeräumt. Die Chinesen benötigten die von ihnen hergestellte Infektionsschutzbekleidung zunächst im Corona-Epizentrum Wuhan selbst, ehe sie nachlegten und die ganze Welt sich draufstürzte. Als Jenas niedergelassene Ärzte in dieser Woche hunderte Kartons mit Schutzbekleidung aus dem Reich der Mitte in Empfang nahmen und in Drackendorf zunächst stapelten, warf diese chinesische Pappmauer in meinen Augen einen besonderen Schatten.

Zu hören ist jetzt auch, dass die Kapitalisten in ihrer von Marktgesetzen gespeisten Gier ausgegeigt hätten – ohnehin manche von ihnen trotz Weltkrise die Ellbogen gerade besonders übel ausfahren. Vom superreichen Sportartikel-Riesen, der für seine Filialen keine Miete mehr zahlen wollte, bis zu Konzernen, die die Brummi-Branche mit Niedrigpreisen pressen. Vom negativen Beispiel aufs Allgemeine zu schließen, haut für meine Begriffe aber nicht hin. Politik als Regulativ bleibt im Rennen, mag sie aktuell auf lokaler Ebene im Corona-Notstandsrahmen auch mit merkwürdiger Paragraphenklauberei ausgebremst sein.

Aber: Kapitalismus – alles böse? So ein Quatsch. Vielleicht sehen das hunderte Stadtverwaltungsmitarbeiter ebenso, die derzeit Sonderdienst an den Corona-Servicetelefonen tun. Ein Kahlaer Keksfabrikant hatte für sie kostenfrei Kisten mit Keks abgeladen. Dieser Akt war nicht kapitalistisch, sondern historisch noch altbackener: adlig. – Wie der Prinz auf der Keksrolle lehrt.