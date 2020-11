Noch ist er nackt: Weihnachtsbaum auf dem Jenaer Markt aufgestellt

Seit Samstag steht der Weihnachtsbaum auf dem Markt. Es sei eine Fichte, 20 Meter hoch, geschlagen im Großschwabhäuser Grund, sagt Dirk Franke, Mitarbeiter des Bereichs Marktwesen bei Jenakultur.

Die Firma Autoservice Pumuckl aus Schorba erreichte mit dem Baum etwa 6.30 Uhr den Markt, wo das Baummarder-Team die Fichte aufstellte und den Stamm im Boden verankerte. Geschmückt wird der Baum Anfang dieser Woche, daher hat Jenakultur einen Pressetermin am Dienstag geplant, damit der Baum auch als Fotomotiv dienen kann.

Dann heißt es: Weihnachtsstimmung trotz Weihnachtsmarkt-Absage, auch wenn am Samstag wieder frühlingshafte Temperaturen das Geschehen an der Saale bestimmte. Wie die neuen Schmuckelemente am Rathaus es bereits vermuten lassen, soll die Fichte auch mit neuem Lichterschmuck glänzen. Und dann können am kommenden Donnerstag auch die Markthändler an ihren angestammten Platz zurückkehren.