Noch mehr Zuspruch für das Zukunftszentrum in Jena

Jena. Die Eichplatz-Werkstatt will ein Unterstützungsschreiben verfassen, das der Jenaer Bewerbung beigefügt werden soll

Der Zuspruch für das Zukunftszentrum auf dem Eichplatz reißt nicht ab. Auch das Gremium „Eichplatz-Werkstatt“ will nun ein Unterstützungsschreiben verfassen, das Stadtverwaltung und Friedrich-Schiller-Universität der Jenaer Bewerbung beifügen können. Die Jenaer Initiatoren der Bewerbung hoffen, dass der Bund auf dem noch unverkauften zweiten Baufeld am Eichplatz ein Gebäude errichtet, in dem die „Erfahrungen und Leistungen der Menschen aus und in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren sichtbar gemacht werden.“

Die Unterstützungsabsicht wurde bei einem Treffen besprochen, das allerdings wie alle Sitzungen des Werkstatt-Gremiums nichtöffentlich war. Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) sagte im Anschluss: „Ich freue mich sehr, dass auch die Mitglieder des Werkstattgremiums die Bewerbung Jenas für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation ganz klar unterstützen.“

Wichtig ist dem Werkstattgremium, weiterhin am Planungsprozess beteiligt zu werden. Nach dem Neustart der Eichplatzplanungen waren zehn Grundsätze aufgestellt worden, von denen ein Punkt heißt, dass Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden und dass die Entwicklung des neuen Eichplatzes mit einer transparenten und schrittwei­sen Begleitung einhergehen muss.

Weitere Informationen zur Jenaer Bewerbung gibt es hier: www.diezukunftbleibtanders.de