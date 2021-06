Not der Bauern in San Marcos lässt Jenaer nicht kalt

Jena. Unwetter richten auch hierzulande immer häufiger große Schäden an. In Lateinamerika, in Jenas Partnerstadt San Marcos, sind die Auswirkungen noch dramatischer.

Gewitter, Stürme und Regenfälle, die binnen weniger Minuten ganze Dörfer unter Wasser setzen, sind auch in unseren Breiten keine Unbekannten mehr. In den meisten Fällen bekommen die Betroffenen bei der Schadensregulierung Unterstützung von Versicherungen, manchmal auch vom Staat.

Anderswo, wie im lateinamerikanischen Nicaragua, sind die Menschen noch mehr von Unwettern und Naturkatastrophen betroffen. Bauern, die in der Nähe von Jenas Partnerstadt San Marcos leben, haben Ende letzten Jahres die Auswirkungen des Klimawandels mit voller Wucht zu spüren bekommen, berichten Beate Schuhmann und Ralf Hedwig vom Jenaer Eine-Welt-Haus-Verein. „Im November 2020 zogen mit Eta und Iota zwei der stärksten Hurrikane der vergangenen Jahre über das Land und zerstörten auch in San Marcos einen großen Teil landwirtschaftlicher Anpflanzungen.“

Bohnen und Mais zum Essen für 1000 Menschen

200 der betroffenen Familien sollen jetzt Hilfe über ein mit Spenden finanziertes Projekt bekommen: Die Bauern erhalten Saatgut für Bohnen und Mais, das sie jetzt zu Beginn der Regenzeit auf ihren eigenen Feldern ausbringen. Zudem erhalten sie Anleitung und Unterstützung von Agrarfachleuten, um alternative Anbaumethoden zu etablieren, die eine an den Klima­wandel angepasste Nahrungsmittelproduktion ermöglichen. Sie lernen, organischen Dünger und biologische Insektizide selbst herzustellen und anzuwenden. Einen Teil der Ernte geben die Bauern in Form von Saatgut an das Projekt zurück, so dass weiteren Bauern geholfen werden kann.

Jenaer werden um Spenden gebeten

Das Projekt wurde im März gestartet, viele Rationen Saatgut wurden bereits ausgegeben, Schulungen wurden durchgeführt. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt. „Mit Ihren Spenden helfen Sie uns, das Projekt langfristig abzusichern und auszubauen“, rufen Schuhmann und Hedwig die Jenaer auf, den Menschen in der Partnerstadt zur Seite zu stehen. Spenden können überwiesen werden auf das Konto: IBAN: DE 96 830 530 300 000 030 600 Sparkasse Jena BIC: HELADEF1JEN Verwendungszweck: Saatguthilfe

Informationen zum Projekt: www.einewelt-jena.de/3/nicaragua/saatguthilfe-2021