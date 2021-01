Notbetreuung in Jena: Besonnenheit der Eltern wird gelobt

Der Tenor ist an allen Jenaer Schulen gleich: Das Verständnis für die Situation der Eltern ist groß, die Befürchtung, dass die Zahlen der notbetreuten Kinder bei einer Verlängerung des Lockdowns steigen, steht jedoch im Raum. Insgesamt werden in den Jenaer Schulen derzeit 687 Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 notbetreut, sagt die Leiterin des Jenaer Fachdiensts Jugend und Bildung, Christine Wolfer. Das Jugendamt leitet diese Zahlen in einem angemessenen Rhythmus an das Ministerium weiter.

Bei insgesamt 12 Grundschulen, 13 weiterführenden Schulen und 7 Gymnasien sowie einer Förderschule, die es in Jena gibt, ist die Anzahl der notbetreuten Kinder momentan noch überschaubar. „Erfahrungsgemäß haben jedoch in der ersten Januarwoche einige noch Urlaub. Die Zahlen könnten also durchaus steigen“, sagt Christine Wolfer. Die Situation für die Eltern sei für sie „zutiefst verständlich“. Doch der Alltag in den Einrichtungen müsse personell regelbar bleiben. Deshalb hofft Wolfer bei einer Verlängerung des Lockdowns auf eine klarere Regelung, welche Kinder die Notbetreuung nutzen dürfen – möglicherweise nach dem Prinzip der systemrelevanten Berufe der Eltern.

Politik sollte klare Regeln schaffen

Auch die stellvertretende Schulleiterin der Staatlichen Grundschule Heinrich Heine in Jena, Roswita Lesker hofft bei einer Verlängerung des Lockdowns auf klare Regelungen seitens der Politik, die jedoch klarer sein sollten als im Frühjahr. „Da kam es immer wieder zu Diskussionen, was nun genau systemrelevante Berufe sind. Das wurde auf den Schultern der Schulen ausgetragen und sollte sich nicht wiederholen.“ Von den 375 Grundschülern, die die Heine-Schule besuchen, sind derzeit 61 in Notbetreuung. „Allerdings konnten viele Eltern bereits vor Weihnachten die Betreuung bis zum 8. Januar organisieren. Wenn der Lockdown verlängert wird, dann werden die Zahlen in der Notbetreuung vermutlich ansteigen“, so Lesker.

Die Schulleiterin der Nordschule, Uta Schuster, glaubt ebenfalls, dass die Zahl der zu betreuenden Schüler noch ansteigen könnte. Derzeit besuchen dort 65 von insgesamt 333 Kindern die Notbetreuung. „Gerade bei Kindern mit Unterstützungsbedarf, das bedeutet beispielsweise Kinder die Deutsch als Zweitsprache lernen oder besonderen Förderbedarf haben, haben wir die Eltern sogar ermutigt, die Kinder in die Notbetreuung zu schicken“, sagt Uta Schuster. Die Entscheidung, ob bei steigenden Zahlen in der Notbetreuung die Regelungen zur Aufnahme in die Betreuung verschärft werden sollten, legt sie gern in die Hände der Politik. „Ich bin einfach zu nah an unseren Eltern dran und habe das größte Verständnis für deren Situation“, sagt sie.

Schulleiter Frank Ahrens von der Jenaplan-Schule zählt 35 Schüler in der Notbetreuung. „Das ist überschaubar“, meint auch er. Wenn die Politik Regelungen festlegen sollte, müssten diese konkreter sein als im Frühjahr, meint auch er. „Endlosdiskussionen müssen vermieden werden.“

Aufgaben kommen über Schulhomepage aus Stiebritz nach Hause

Auch die Schüler der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz lernen seit Montag wieder fleißig. Die meisten allerdings von zu Hause aus. „30 Kinder waren für die Notbetreuung angemeldet, doch längst nicht alle sind am Montag und Dienstag in die Notbetreuung gekommen“, sagte Schulleiterin Michaela Posse. Auch schon beim ersten Lockdown hätten die Eltern der Stiebritzer Kinder alle Möglichkeiten ausgenutzt, die Kinder zu Hause zu unterrichten, die Notbetreuung sei nicht ausgenutzt worden. „Das Lernen zu Hause klappt bei unseren Kindern gut, sie bekommen über die Schulhomepage ihre Aufgaben, auch Rückfragen und Kontakt mit den Lehrern sind so möglich“, sagte Posse. Schwierig sei vor allem für die Jüngeren die Vermittlung neuen Schulstoffs. Über den Schulförderverein sei eine Kamera angeschafft worden, mit der künftig dafür kurze Erklärvideos gedreht werden sollen.

Aufmerksam verfolge man in Stiebritz, was in Berlin und Erfurt für die Schulen beschlossen werde. „Wenn die Zugänge zur Notbetreuung wieder verschärft werden, dann wünschen wir uns aber konkrete Festlegungen, für welche Berufe das gilt, und für welche nicht“, sagte Posse. Im Frühjahr waren die Festlegungen sehr vage, die Schulleiter mussten oft selbst entscheiden, wer seine Kinder bringen durfte. Die zuständigen Schulämter haben nach Beschwerden häufig anders entschieden, was bei Pädagogen und Eltern für viel Frust sorgte.

Unterricht nach Jahrgängen getrennt in Golmsdorf

In der Grundschule „Im Gleistal“ in Golmsdorf, in der wie in Stiebritz auch zahlreiche Jenaer Kinder lernen, war der Zuspruch zur Notbetreuung auch niedriger als erwartet, wie Georg Schollän von der Schulleitung berichtet. Doch werden in den kommenden Tagen täglich mehr Kinder in der Schule erwartet, weil die Eltern wieder zur Arbeit müssen. Um die Kontakte der Kinder und Pädagogen untereinander so niedrig wie möglich zu halten, wird in Golmsdorf jahrgangweise getrennt unterrichtet. Damit habe man in den vergangenen Monaten gute Erfahrungen gemacht, sagte Schollän. Für zu Hause werden den Schülern Aufgaben über die Schulcloud zur Verfügung gestellt, ebenso die Korrekturen durch die Lehrer. Die hielten auf verschiedenste Weise Kontakt zu ihren Klassen. „Ich biete beispielsweise täglich am Nachmittag eine Sprechstunde für einzelne Schüler über die Cloud an, allerdings funktioniert das nicht, wenn der Server überlastet ist“, macht Schollän auf technische Mängel aufmerksam.