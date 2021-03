Notfonds für Jenaer Studenten: Verein erhält Fundraisingpreis

Jena. Die Freunde und Förderer der Universität Jena wurden für ihr Engagement ausgezeichnet. Den mit 1000 Euro dotierten ersten Preis gab es für den Corona-Notfonds für Studierende.

Studenten gerieten durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten – sei es, weil Nebenjobs wegfallen, weil Eltern durch Kurzarbeit weniger verdienen oder weil die günstige Essensversorgung in Mensen zwischenzeitlich wegfiel. Daher legten die Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität im Frühjahr 2020 einen „Corona-Notfonds“ auf. Insgesamt 174.000 Euro kamen durch 1000 Spender zusammen, 375 Studenten aus 50 Nationen konnten bedacht werden. Für die Aktion wurde die Gesellschaft jetzt mit dem ersten Mitteldeutschen Fundraisingpreis ausgezeichnet. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Das Geld soll in einen Nachhaltigkeitspreis für Studenten der Universität fließen, wird mitgeteilt. „Mit dem Mitteldeutschen Fundraisingpreis werden mutige, kreative, beispielhafte und nachahmenswerte Fundraising-Aktivitäten gewürdigt. Wir sind stolz, dass wir mit unserer Kampagne diese Auszeichnung erhalten haben“, sagt Wolfgang Meyer, Vorsitzender des Fördervereins.

Das Fundraising-Preisgeld fließe auch in einen Fonds für einen Preis für studentische Abschlussarbeiten, die sich in besonderer Weise um das Thema Nachhaltigkeit verdient machen. Der Preis wird bald zum ersten Mal ausgeschrieben.

Mehr Informationen und Kontakt: www.uni-jena.de/freundefoerderer