Notlage: Stadtrat Jena bereitet sich auf virtuelle Sitzungen vor

Jena. Warum Jenas Stadträte ihre Hauptsatzung kurzfristig geändert haben

Angesichts steigender Coronazahlen hat Jenas Stadtrat am Mittwoch seine Hauptsatzung verändert. Ziel ist es, im Notfall virtuell tagen zu können und die Sitzung rechtssicher und demokratisch zu gestalten. OB Thomas Nitzsche (FDP) verdeutlichte, dass er eben nicht den gewählten Stadtrat aushebeln und mit seinem Recht auf Eilentscheidungen allein regieren möchte.

Schon die Sitzung am Mittwoch stand wieder im Zeichen eines strengen Hygieneregimes: Es galt Maskenpflicht auch am Platz, nach einer Stunde kam die Lüftungspause, unstrittige Punkte wurden vorgezogen. Jenas Stadtrat bereitet sich auf seine nächste Sitzung im Januar vor und implementiert nun jene Passagen, die in der Kommunalordnung für „Sitzungen und Entscheidungen in Notlagen“ vorgesehen sind. Danach können Sitzungen des Stadtrates ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton, insbesondere in Form von Videokonferenzen durchgeführt werden. „Stadtratsmitgliedern, die nicht über geeignete technische Geräte verfügen, wird auf Anfrage die erforderliche Ausstattung bereitgestellt.“

Vorgesehen ist auch, Beschlüsse in einem Umlaufverfahren zu fassen: Die Stimmabgaben erfolgen in Textform an eine vom Vorsitzenden angegebene E-Mail-Adresse oder Fax-Nummer. Erforderlich ist die Angabe von Name, Vorname und Adresse des jeweiligen Stadtratsmitglieds, die Bezeichnung des Beschlussgegenstandes sowie die auf „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ lautende Stimmabgabe. Soweit der Vorsitzende Vorlagen zur Stimmabgabe übermittelt, sind diese zu verwenden. Stimmabgaben per Fax bedürfen zusätzlich der eigenhändigen Unterschrift.

Der OB betonte, die Formulierungen aus der Hauptsatzung des Wartburgkreises entnommen zu haben. Gegen diese hatte das Landesverwaltungsamt als Aufsichtsbehörde keine Einwände.