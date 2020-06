Notorischer Störenfried in Psychiatrie - Zöpfe aus Kofferraum - Baumarktsäge statt Machete

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Notorischer Störenfried endet in Psychiatrie

Ein Gartenbesitzer informierte am Sonntagvormittag die Polizei, dass jemand in seine Gartenhütte am Lichtenhainer Oberweg in Jena eingedrungen war und dort offensichtlich genächtigt hatte. Mehrere Scheiben waren eingeschlagen, die Tür beschädigt worden. Nur eine Stunde nachdem die Polizei mit ihrer Anzeigenaufnahme in dem Garten fertig war, meldete sich der Gartenbesitzer erneut.

Jetzt war der Einbrecher selbst zurückgekommen. Er wollte seine Schuhe holen und hat auch ohne weiteres zugegeben, in der Hütte geschlafen zu haben und auch in einen weiteren Garten eingedrungen zu sein.

Der 32-Jährige aus Jena gab an, in einer „Selbstindungsphase“ zu stecken und deshalb nicht in seine Wohnung zu wollen. Er war mit 1,6 Promille erheblich alkoholisiert. Ein Notarzt wurde hinzugezogen, allerdings gab es keinen Grund, den Mann stationär in eine Klinik aufzunehmen. So wurde er von den Beamten ausdrücklich belehrt und ihm außerdem ein Platzverweis für die Gartenanlage erteilt.

Außerdem läuft eine Anzeige gegen ihn wegen des Einbruchsdiebstahls. Am Abend kam die Polizei dann wegen ihm erneut zum Einsatz. In der Wagnergasse hatte der 32-jährige in einem Restaurant andere Gäste belästigt. Selbst nach mehrfacher Aufforderung wollte er das Lokal nicht verlassen. Polizeibeamte sprachen ihm erneut einen Platzverweis aus, diesmal für die Wagnergasse.

Das Maß voll war dann gegen Mitternacht, als der Beschuldigte einen anderen jungen Mann (18) in den Schritt griff. Dieser hatte sich bei einer Streife bemerkbar gemacht. Ein Atemtest bei dem Beschuldigten ergab 2,34 Promille, er wurde nun mit einem Rettungswagen in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Baumarktsäge statt Machete

Am Sonntag gegen 11.20 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Jena ein Mann mit einer Machete in der Ziegesarstraße umherläuft. Die Beamten trafen den Mann (33) an. Dabei hatte er eine Baumarktsäge, die äußerlich einer Machete ähnelte. Auf Befragen gab der polizeibekannte Mann an, einen Streit mit einem anderen gehabt zu haben. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung oder Bedrohung kam es jedoch nicht.

Betrunkener erhält Platzverweis

Ein polizeibekannter 56-Jähriger rief die Polizei in der Nacht zum Montag gegen 1.50 Uhr zum Jenaer Paradies-Bahnhof und erklärte volltrunken, dass er von seinem Kumpan geschlagen worden sei und seine Pfandflaschen nicht zurückbekommen würde. Die Beamten fanden beide Männer stark angetrunken vor, zu einer Tätlichkeit war es jedoch nicht gekommen. Gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei wurde dem Anrufer ein Platzverweis für den Bahnhof erteilt.

Frau wütet in Tankstelle

Montagmorgen gegen 7.15 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in eine Tankstelle in der Camburger Straße gebeten. Eine Frau (33) hatte die Tankstelle ohne Mundschutz betreten. Sie nahm mehrere Tüten Kartoffelchips aus dem Regal, riss die auf und verteilte den Inhalt im Verkaufsraum. Dabei schrie sie laut. Die Beamten begleiteten die Frau aus dem Gebäude, wobei sie sich wehrte und einem Beamten gegen die Beine trat. Sie wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Motorradfahrer verletzt

Am Sonntag um 15.40 Uhr wurde ein Motorradfahrer auf der Straße bei Ruttersdorf in Richtung Aschehütte verletzt. Er war in einer Linkskurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit geradeaus gefahren und in den Straßengraben geraten. Dort lagen Baumstämme, die das Motorrad abrupt stoppten. Der 50-Jährige aus dem Landkreis Greiz wurde dabei vom Motorrad geschleudert. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Klinikum Gera.

Mit mehr als 2 Promille geflüchtet

Eine Anruferin teilte der Polizei in Stadtroda am Sonntagabend um 21.25 Uhr eine Unfallflucht mit. Auf einem Parkplatz in der Straße des Friedens habe der Fahrer eines PKW ein dort geparktes Auto gerammt. Auch teilte die Frau das Kennzeichen des PKWs mit und beschrieb den Mann, der ausgestiegen und weggegangen war. Zwei Stunden später konnte der Mann (50) von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemtest ergab bei ihm 2,05 Promille. Zuerst leugnete er, gefahren zu sein, änderte seine Meinung aber, als er von der Zeugin der Unfallflucht wiedererkannt wurde. Er musste sich im Anschluss einer zweifachen Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Blonde Zöpfe hängen aus Kofferraum

Eine Autofahrerin informierte am späten Sonntagabend die Polizei, weil sie drei Stunden vorher während ihrer Fahrt auf der A9 eine Beobachtung gemacht hatte, die sie nicht zur Ruhe kommen ließ. An einem Auto mit Eisenberger Kennzeichen hingen aus dem Kofferraum zwei 30 cm lange dunkelblonde Zöpfe mit roten Schleifen heraus.

Polizeibeamte begaben sich zur Adresse des Fahrzeughalters und fanden die Angaben der Frau bestätigt. Zusätzlich befand sich an der Heckscheibe des PKW eine Aufschrift mit den Worten: „F.... you Greta!“. Der Mann entfernte im Beisein der Polizeibeamten die Zöpfe. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen ihn wird derzeit geprüft.

Zwei Firmen von Einbrechern heimgesucht

Bisher unbekannte Täter drangen übers Wochenende auf das Gelände einer Abschleppfirma in Hermsdorf ein, indem sie den Maschendrahtzaun aufschnitten. Sie entwendeten zwei E-Bikes, die sich noch auf dem Fahrradträger eines abgeschleppten Pannenfahrzeug befanden.

Ein Sicherheitsdienst informierte die Polizei in der Nacht zum Montag um 0.40 Uhr, dass es soeben einen Einbruch in eine Firma für Logistikdienste in Bad Klosterlausnitz gibt. Polizeibeamte fanden ein Fenster geöffnet vor, allerdings waren die Täter bereits geflüchtet. Durch eine Mitarbeiterin wurde kurz darauf festgestellt, dass eine alte Registrierkasse fehlte, die dort zur Dekoration aufgestellt war. Die Kasse wurde wenig später in einem nahe gelegenen Waldstück aufgefunden. Gestohlen haben die Einbrecher allerdings auch ein Mobiltelefon.