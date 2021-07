Notruf der Feuerwehr am Dienstag in Jena ausgefallen

Jena. Am Abend funktionierte der Notruf 112 in Jena wieder. Wie es dazu kam:

Wegen einer technischen Störung funktionierte der Feuerwehr-Notruf im Bereich der Regionalleitstelle Jena am Dienstag nicht. Laut Warn-App Nina waren der gesamte Saale-Holzland-Kreis sowie Saalfeld-Rudolstadt, die Stadt Weimar und Teile des Weimarer Landes von dem Ausfall betroffen. Am späteren Abend funktionierte die 112 dann wieder.

Die Menschen wurden gebeten, im Notfall die 110 anzurufen. Feuerwehr und Rettungsdienste seien zunächst ausschließlich über den Polizeinotruf zu erreichen gewesen. Es wurde geprüft, wie es zu der Störung kommen konnte, hieß es aus der Stadtverwaltung Jena. Zunächst war ein Fehler in der Anlage beziehungsweise eine defekte Leitung vermutet worden. Bei Redaktionsschluss liefen letzte Tests für eine Wiederinbetriebnahme. Diese waren erfolgreich, so dass kurz darauf die Freigabe erfolgen sollte. Es wurde ein Netzwerk-Problem vermutet.

Unklar blieb, ob das Problem der zu Beginn des Monats erfolgten Übernahme des Notruf-Managements für Saalfeld-Rudolstadt zusammenhing. In Jena wurde zugleich der Fall eines Bürgers in lebensbedrohlichem Zustand bekannt; die Verwandten klingelten vergeblich den Notruf 112 an. Jena war danach in die Kritik geraten, die von die von Feuerwehren, Medizinern und Politikern des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt formuliert worden war. Dass es „geholpert“ habe, räumte in dem Zusammenhang auch Jenas Feuerwehrchef Peter Schörnig ein.