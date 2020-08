NS-Geschichte zwischen Kahla und Jena per Rad erfahren

Ein dafür Zeichen, dass es Nachhilfebedarf zur Schärfung des Geschichtsbewusstseins in und um Jena gibt: Die Gedenktafel in der Löbstedter Straße wurde im Frühjahr mit einem Hakenkreuz beschmiert.

Sie wurden überall zur Arbeit gezwungen. In großen Jenaer Unternehmen wie den Glaswerken und Zeiss, in Gaststätten, auf Feldern und als Haushaltshilfen in Familien. Verschleppt aus ihrer Heimat, prägten die ausländischen Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg immer mehr auch das Stadtbild von Jena. Heute erinnern nur noch wenige Orte an diesen Teil der Geschichte. Eine Radtour von Kahla nach Jena will die Erinnerung ins Leben rufen.