OB von Jena: „Täter in Amtsstuben machten den Mord möglich“

Sich gegen jedwede Form von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einzusetzen: Für Jenas OB Thomas Nitzsche (FDP) ist das eine wesentliche Lehre aus dem Zivilisationsbruch, der in Deutschland zwischen 1933 und 1945 geschah. „Ich danke Ihnen, dass sie mit Ihrer Teilnahme sich eindeutig positionieren und dies in Ihren Alltag tragen werden“, sagte Nitzsche bei der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus.

Rechtsterroristische Gewalttaten nehmen zu

In den Arkaden des Rathauses erinnerte Nitzsche daran, wie brüchig dieses „Nie wieder!“ als Botschaft der Holocaust-Überlebenden an manchen Tagen erscheint. „75 Jahre nach Auschwitz müssen wir feststellen, dass der Antisemitismus am Wiedererstarken ist und rechtsterroristische Gewalttaten zunehmen. Es sind nicht nur die Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr, die erschüttern, sondern auch die Attacken, Beleidigungen und Bedrohungen gegen Politiker, der Versuch des Geschichtsrevisionismus und die Radikalisierung vor allem im Internet“, sagte der Oberbürgermeister vor der Gedenktafel, die seit dem vergangenen Jahr an jene Menschen erinnert, die wegen der verbrecherischen Rassenpolitik des NS-Regimes in den Jahren 1940 und 1941 in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein ermordet worden sind.

Welche Rolle nahmen unsere Vorfahren ein?

Etwa 700 Opfer der nationalsozialistischen Diktatur seien in Jena zu beklagen: Vor allem Juden, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle, Zwangsarbeiter. Dass man am Holocaust-Gedenktag am Historischen Rathaus zusammenkomme, erinnere auch daran, dass zu den Opfern Täter gehörten. „Die Täter waren nicht schlicht ,die SS’, ,die Lageraufseher’, ,die Nationalsozialisten’, ,die Wehrmacht’. Die Täter in Jena waren – wie die Opfer – Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, möglicherweise Nachbarn unserer Vorfahren. Welche Rolle nahmen unsere Vorfahren selbst ein? – Ebenfalls eine berechtigte Frage.“

Vor 75 Jahren wurde Auschwitz befreit

Die Täter hätten, so Nitzsche weiter, unter anderem in der Stadtverwaltung gearbeitet. Das Rathaus sei Sitz der NS-Stadtverwaltung gewesen, des Oberbürgermeisters Armin Schmidt sowie des Haupt- und Personalamtes. „Die Täter in den Amtsstuben, die Angestellten auch der Kommunalverwaltung machten den industrialisierten Mord möglich.“ Neben der Erforschung der Opferbiografien müsse der Blick auch auf die Täter in der Stadtverwaltung gerichtet werden, sagte der Kommunalpolitiker. „Wie hat Verwaltung in der NS-Zeit funktioniert? Wer hat wie dazu beigetragen, dass sie funktionierte? Welche Verantwortung lag bei der Stadtverwaltung für ,Arisierung’, Medizinverbrechen, Zwangsarbeit und Deportation? Die Aufarbeitung zu diesen Fragen ist auch in Jena noch längst nicht abgeschlossen.“

Am 27. Januar jährt sich zum 75. Mal die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch sowjetische Truppen. Seit nunmehr 15 Jahren wird dieser Tag auf Beschluss der Vereinten Nationen weltweit als Holocaust-Gedenktag begangen, um den Opfern des Holocaust sowie dem Jahrestag der Befreiung zu gedenken.