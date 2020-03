Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Betrieb geht Jenaer Klubs nach acht Wochen die Luft aus

Es werden stille Wochen im Jenaer Nachtleben. Der Clubbetrieb in der Stadt wird größtenteils eingestellt. Mittlerweile sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern wegen der Corona-Pandemie untersagt. „Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Im Club sind Menschen eng aufeinander gedrängt, das können wir derzeit nicht verantworten“, sagt Thomas Sperling vom Kassablanca.

Sperling weiß, dass die kommenden Wochen für die Jenaer Klublandschaft nicht einfach werden. Bis zum 19. April wurden sämtliche Konzerte abgesagt, den Lokalen fehlen die Einnahmen, gleichzeitig müssen laufende Kosten gedeckt werden. Allein sei das nicht zu bewerkstelligen, sagt er. Deshalb haben er und seine Kollegen – etwa vom Kulturbahnhof und dem Café Wagner – am Wochenende mit Vertretern des städtischen Eigenbetriebes JenaKultur gesprochen, um sich über Möglichkeiten der Förderungen zu informieren. Zudem wollen die Klubbetreiber der aus Jena stammenden Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) einen Forderungskatalog vorlegen.

März wäre starker Monat gewesen

Das Corona-Virus trifft die Freizeitbranche mit voller Wucht. Die Klubbetreiber sind mit den Bands und Agenturen im Gespräch, die ersten Konzerte sind bereits auf die Herbstmonate verlegt. Davon lässt sich der Schaden aber nicht abwenden. Etwa der Kulturbahnhof verliert in den kommenden Wochen sein Geschäft. „Das trifft uns besonders hart, weil wir eigentlich Mitte März unseren Saisonauftakt gehabt hätten. Mit den Konzerten im Frühjahr sichern wir uns für das Sommerloch ab“, sagt Frank Mühlenberg. Von März bis Mai nimmt der Kulturbahnhof rund die Hälfte des jährlichen Umsatzes ein, sollten diese Monate nun wegfallen, droht ein Umsatzeinbruch von mindesten 50 Prozent. Die nächste Chance auf Einnahmen bestünde erst wieder Ende September, wenn die Herbstsaison beginnt - egal wie lange Veranstaltungen verboten sind. Um finanziell überleben zu können, müsse man versuchen, die Fixkosten so gut wie möglich zu senken. Dazu könnte man etwa mit dem Vermieter sprechen oder mit Lieferanten und Getränkehändlern über offene Rechnungen sprechen. Werben müsse man derzeit ohnehin nicht.

Viele Klubs denken daran, Kurzarbeitergeld für ihre Belegschaft zu beantragen. Es kann für maximal zwölf Monate bezogen werden. Die Höhe beträgt grundsätzlich 60 Prozent des Nettolohns. Darauf möchte auch das Café Wagner zugreifen. Inklusive Lohnnebenkosten würde es pro Monat etwa 5000 bis 6000 Euro kosten, den Betrieb aufrecht zu erhalten, sagt Benjamin Krense. In der Gastronomie beschäftige man derzeit zwölf Mitarbeiter. „Problematisch ist allerdings, dass Mini-Jobber und freie Arbeitnehmer keinen Anspruch auf das Kurzarbeitergeld haben“, sagt Sperling. Von denen gebe es in der Branche aber viele.

Jenaer Klubs stehen zusammen

„Es ist wie ein Zug, der eine Vollbremsung hinlegt und dann nur langsam wieder ins Rollen kommt“, sagt Sperling. Die Klubs seien die ersten, die schließen, und die letzten, die wieder öffnen. Zumal andere Institutionen relevanter seien. „Wir gehören zusammen und wollen das gemeinsam durchstehen“, sagt Mühlenberg. Auch deshalb sei es wichtig, geschlossen gegenüber der Politik aufzutreten.

Carsten Müller, Vize-Chef von Jena-Kultur und zuständig für das Veranstaltungsmanagement in der Stadt, lobte nach dem Gespräch mit den Klub-Chefs, dass niemand das vorläufige General-Aus für Veranstaltungen in Frage gestellt habe. „Jeder ist bereit, Verantwortung zu übernehmen.“ Die Folgen für die Branche seien aber vielfältig, wenn man bedenke, dass die betroffenen Klubs in den nächsten vier Wochen fast 200 Veranstaltungen abblasen müssen. „Eine Insolvenzwelle kann ich auch für Jena nicht ausschließen“, sagte Carsten Müller. Eine andere Facette sei zum Beispiel, dass Freiberufler nicht in sozialen Absicherungssystemen steckten. „Deshalb arbeiten wir daran, über Verbände, über die Landes- und Bundespolitik diese Frage zu klären: Wie können wir wirtschaftliche Hilfspakete schnüren?“

Selbst Kulturarena nicht mehr sicher

In der neuen Woche sollen derlei Belange bei einem Termin im Wirtschaftsministerium geklärt werden. Müller sieht eine ganze Palette von Möglichkeiten; Härtefonds, Steuerstundung, Überbrückungskredite etwa. Obendrein sei die Befristung bis zum 19. April doch ein „extrem dynamisches Datum“. In der Kulturveranstalter-Zunft werde bundesweit eine Spanne von vier Wochen bis zu sechs Monaten angelegt, in der die Luft zum wirtschaftlichen Überleben ausreicht. Für Jena sieht Müller einen Durchschnitt von „maximal zwei Monaten“. Und vertrackt: Selbst wenn Anbieter Veranstaltungen durchführen wollen, stünden dem – Stichwort Risikoregionen – jetzt oft Künstler-Absagen entgegen. Und noch eines: Je größer die Veranstaltungen, desto länger die Entscheidungsfindungen! Insofern stehen nach Müllers Beschreibung auch hinterm Frühlingsmarkt und hinter der Kulturarena noch Fragezeichen.