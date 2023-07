Ohne König, aber mit einem Wir: Werkstatt-Tage der Jungen Gemeinde Jena

Jena. Endlich kann die Junge Gemeinde Jena ihr 50. Jubiläum feiern – mit drei Jahren Verspätung. Am 13. Juli wird die erste JG-Werkstatt unter dem neuen Stadtjugendpfarrer Andreas Simon eröffnet.

Ein halbes Jahrhundert und drei Jahre alt ist die Junge Gemeinde in Jena. In diesem Jahr gibt es nun endlich die Möglichkeit, das 50. Jubiläum nachzufeiern. Nach drei Jahren Corona-Pause wird die JG-Werkstatt, die am 13. Juli startet, dazu beste Gelegenheit bieten.

Stadtjugendpfarrer Lothar König gestaltete im Jahr 2019 letztmalig die JG-Werkstatt mit, danach verabschiedete er sich in den Ruhestand. Für den neuen Stadtjugendpfarrer, Andreas Simon ist es die erste JG-Werkstatt, die er begleitet. Simon scheint sich in seine Aufgabe bestens eingefunden zu haben.

Zunächst war Königs Stelle mit Johanna Bernstengel besetzt worden. Doch nach wenigen Monaten hatten der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Jena und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde als Trägerin der JG bekannt gegeben, dass Bernstengel ihren Dienst beendet. Man habe nicht zueinander gefunden, hieß es damals.

Das wirkt bei Andreas Simon nun ganz anders. Er übernahm im August 2021 als Stadtjugendpfarrer die JG-Stadtmitte und fühlt sich in dieser Rolle sichtbar wohl. „Ich dachte zunächst, ich würde mich von einem Gemeindepfarrer in einen Sozialarbeiter verwandeln. Aber das war ein großer Irrtum“, sagte Simon 2022 in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Er sei in Jena als Pfarrer und Seelsorger gefragt, und dies habe vor allem etwas mit der tiefgreifenden Verunsicherung zu tun: Die aufgeheizte Stimmung in der Gesellschaft, der Krieg, die Klimakrise, Inflation, Zukunftsängste, der Zulauf, den Rechte verzeichnen, Geschlechtergerechtigkeit ...

Es wird getüftelt und geplant

Als Sozialarbeiterin ist außerdem Anne Neumann vor Ort, sie ist Teamleiterin für die Offene Arbeit bei der JG-Stadtmitte und freut sich riesig, dass die Werkstatt endlich wieder stattfinden kann. Schon jetzt würden immer wieder ungeduldige Anfragen kommen, wann es losgehe, sagt sie. Man spüre, dass die viele Leute darauf gewartet haben.

Noch sind einige Tage Zeit: Im Innenhof der JG wird derzeit getüftelt, geschraubt, gemalt, gestaltet, geprobt: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ein Kern von 25 bis 30 Menschen gehört zum engen Kreis der JG, außerdem gibt es Initiativen wie die Seebrücke, die ebenfalls die Räume nutzen. Wenn Stadtjugendpfarrer Simon vom gesamten JG-Netzwerk spricht, redet er von mehreren Hundert Menschen. Gar nicht so leicht, zu sagen, wer alles zur Jungen Gemeinde gehört: Das Motto, unter dem die diesjährige Werkstatt steht, lautet dann auch passenderweise „Wir“.

Nach einer langen Zeit der pandemiebedingten Isolation ein wichtiges Thema, das viel kreativen Raum lasse, findet Anne Neumann. Wer ist das Wir in der Jungen Gemeinde? Wo gibt es Abgrenzungsprozesse? Wie finde ich Halt in einer Gruppe? Fragen, die in der einen oder anderen Weise bei den verschiedenen Werkstatt-Veranstaltungen eine Rolle spielen können.

Zeitzeuge im Gespräch

Eröffnet werden die Werkstatt-Tage am Donnerstag, 13. Juli. Bis zum Sonntag, 16. Juli werden Konzerte, Theatervorstellungen, Lesungen und ein Schubkarren-Polo stattfinden. Auch ein Zeitzeugengespräch mit ist geplant. Der Gast hat die Junge Gemeinde in den 1980er-Jahren erlebt, war zu DDR-Zeiten politisch inhaftiert, reiste 1989 aus und tauchte in die Berliner Hausbesetzerszene ein. Außerdem werde eine Broschüre gestaltet, die Fotos und Geschichten aus 50 Jahren JG-Stadtmitte enthalten soll.

Einige Werkstatt-Veranstaltungen sollen direkt vor der JG auf der Johannisstraße stattfinden. Auch das Eröffnungstheaterstück „Escape – Flucht aus dem Kaninchenbau“ soll voraussichtlich im öffentlichen Raum präsentiert werden.

Infos zur JG-Werkstatt

Das gesamte JG-Werkstatt-Programm (13. bis 16. Juli) gibt es unter jg-stadtmitte.de.

Einige Highlights:

Donnerstag, 13. Juli,

18 Uhr Eröffnung & JG-Theater „Escape – Flucht aus dem Kaninchenbau“

19 Uhr: Gespräch über die 80er in der JG und die Wende-/Nachwendezeit in Berlin

20.30 Uhr: Terrortanten (Meshpunk/Jena)

21.50: Sommerkino im Hof

Freitag, 14. Juli:

20 Uhr Saphira (Hiphop)

22 Queerzählcafé

Samstag, 15. Juli:

19 Uhr NIA 2161 (Hiphop/Berlin)

0 Uhr Lesenacht

onntag, 16. Juli:

16 Uhr Kindertheater „Utz der Unglücksritter“

20 Uhr Goldzilla (deutschpunk/dreampop)

22 Uhr Überraschungsfilm

Offenes Café am Freitag, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr.