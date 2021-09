Ohne Reifen und mit 1,6 Promille in Jena versucht, vor Polizei zu flüchten

Jenas. Ein Auto fiel der Polizei am Wochenende besonders auf.

Am Wochenende stoppte die Polizei in Jena vier Fahrer, die erheblich betrunken waren. Neben Fahrrädern und E-Scootern fiel der Polizei am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in der Winzerlaer Straße ein PKW jedoch besonders auf. An dem VW fehlten scheinbar nach einem früheren Unfalls zwei komplette Reifen.

Bei dem 52-jährigen Fahrer konnte ein Atemalkoholwert von 1,62 Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

