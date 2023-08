Ohrfeige in der Waschbox - Ohne Fahrerlaubnis im BMW unterwegs

Jena. Einen heftigen Disput in einer Waschbox meldet die Polizei aus Jena am Donnerstag. Das ist sonst noch passiert.

Ein Disput während der Fahrzeugreinigung artete Mittwochnachmittag in Jena aus. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, waren eine 53-Jährige und ein 84-Jähriger bei einer Tankstelle in Lobeda bei den manuellen Waschboxen.

Aus bisher noch ungeklärten Gründen kam es zum Streit, während dem der Mann der Frau eine Ohrfeige gab. Diese trat daraufhin dem Mann in den Hintern.

Daraufhin schien der Disput geklärt, da sich der Mann in sein Fahrzeug setzte und davonfuhr. Die 53-Jährige rief die Jenaer Polizei.

Zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Gleich zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Mittwochabend in Jena in der Straße vor dem Neutor aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei waren beide 19 Jahre alt.

Der erste Mann hatte einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille und hatte noch berauschende Mittel zu sich genommen. Der Zweite hatte 0,72 Promille intus. Gegen beide Fahrzeugführer wurde eine Anzeige erstattet.

Ohne Fahrerlaubnis im BMW unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend auf der Stadtrodaer Straße in Jena konnte ein 34-jähriger BMW-Fahrer keinen Führerschein vorweisen.

Die Polizei stellte bei der Überprüfung fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bis Mitte September verhängt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

