Olympiasieger Roland Matthes studierte 1978 bis 1984 Medizin in Jena und hat mit der Stadt weitere Berührungspunkte gehabt. Im Bild (3. von links) bei einer Autogrammstunde, 2. von links Paul Dern, über Jahrzehnte Zentralfigur in der Klubführung des FC Carl Zeiss.

Olympiasieger bescherte Jenaer Uni-Sport keine Lorbeeren

Die Sportwelt trauert um den verstorbenen Erfurter Schwimm-Olympiasieger Roland Matthes. Wenig beleuchtet war dabei bislang, dass er von 1978 bis 1984 in Jena Medizin studierte.

Seine großen sportlichen Erfolge als Rückenschwimmer lagen allerdings vor seiner Jenaer Zeit. Über sieben Jahre – von April 1967 bis August 1974 – ging er aus allen Wettbewerben über die Rückendistanzen als Sieger hervor. Er gewann nacheinander vier Europameister- und drei Weltmeisterschaften und schwamm zwischen 1967 und 1973 insgesamt 19 Welt- und 29 Europarekorde. Als Olympiateilnehmer 1968, 1972 und 1976 gewann er acht Medaillen (4 × Gold, 2 × Silber, 2 × Bronze).

Zu Roland Matthes ersten Übungsleitern und Trainern in Erfurt gehörte Jutta Langenau, die erste DDR-Europameisterin (1954) überhaupt. Sie zählte zur ersten Generation erfolgreicher Schwimmerinnen und Schwimmer in Erfurt.

Einige von ihnen haben dann in Jena studiert wie Gerhard Giera, den man noch heute in den Ergebnislisten internationaler Altersklassenwettkämpfe findet. Jutta Langenau studierte am Institut für Körpererziehung in Jena und ging nach dem Studium als Trainerin wieder nach Erfurt, wo Roland Matthes als Schüler zu ihrer Trainingsgruppe gehörte.

Kleine, aber leistungsfähige Schwimmgruppe der HSG Uni Jena

Während seines Medizinstudiums hatte Matthes die Möglichkeiten, bei DDR-Studentenwettkämpfen an den Start zu gehen. Die kleine, aber leistungsfähige Schwimmgruppe der HSG Uni Jena (heute USV) wurde von Dr. Hans Weckel geleitet.

Weckel war 41 Jahre in verschiedenen Leitungsfunktionen im Schwimmsport tätig. Nach der Wende 1990 sogar im Thüringer Landesverband. Zum Abschluss seiner 41-jährigen Übungsleiterlaufbahn im Sportschwimmen hatte er sogar einen WM-Dritten im Schwimmen unter seinen Fittichen.

Der frühere Geraer Christian Geßner, Bronzemedaillengewinner über 200 Meter Lagen im australischen Perth 1991, studierte nämlich wie Matthes einige Semester Medizin an der Friedrich-Schiller-Universität. Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Darmstadt holte er über seine alte Spezialdisziplin den ersten Deutschen Hochschulmeistertitel der Jenaer Uni nach der Wende.

Matthes kam nicht zum Training

Weckel lobte Geßner, da er als sehr erfolgreicher Leistungssportler die Teilnahme an Studentenmeisterschaften ernst nahm und auch regelmäßig zum Training kam. Mit zwei noch erfolgreicheren DDR-Schwimm-Assen hatte Weckel weniger Glück.

Als Roland Matthes sein Medizinstudium in Jena fortsetzte, wollte ihn der Schwimm-Enthusiast für die Uni-Mannschaft gewinnen. Die republikweiten Pokalwettkämpfe standen vor der Tür, da wäre ein olympia-erfolgreicher Rückenspezialist gerade recht gewesen. Doch wer nicht zum Training kam, war Roland.

Er habe sich mit der Zeit vertan und stand schon unter der Dusche, als der Übungsleiter im Ehrenamt den Star suchte. Die Gelegenheit, doch noch ein paar Bahnen zu absolvieren, ließ der vierfache Olympiasieger einfach ungenutzt. Ohne ihn belegten die Jenaer Studentenschwimmer im DDR-Pokal statt des in Aussicht stehenden zweiten nur den dritten Platz.

An weiteren Wettkämpfen nahm Matthes für die Uni nicht teil, erinnerte sich Weckel in den 1990er Jahren in einem Zeitungsinterview.

Olympiasiegerin gerüffelt, weil sie im Badeanzug duschte

Ebenfalls keine Lorbeeren konnten Jenas Uni-Schwimmer mit Matthes’ Ex-Frau, Kornelia Ender, ernten, obwohl sie eine Zeit lang am gemeinsamen HSG-Schwimmtraining teilnahm.

Kornelia Ender hat insgesamt vier Gold- und vier Silbermedaillen bei Olympia auf ihrem Erfolgskonto. Auch sie studierte Medizin in Jena, brach das Studium aber nach einigen Semestern ab. Weckel hatte einen guten Draht zu ihr, so dass sie bei kleineren Wettkämpfen an den Start ging. Zu Bezirksstudentenmeisterschaften musste sie sich jedoch mächtig strecken, um die Brandenburgerin Veronika Papke auf der 100-m-Rückendistanz noch abfangen zu können.

Davor hatte die Hallenserin beim Sektions- und Übungsleiter Weckel Trost gesucht, nachdem eine Schwimmmeisterin die mehrfache olympische Goldmedaillengewinnerin forsch zurechtgewiesen hatte, weil sie sich im Badeanzug duschte, konnte man 1995 in einem Interview mit Weckel lesen.