Jena. Der Zustellservice i-bring vergrößert nicht nur sein Portfolio, indem er die Anbieter bei Lebensmitteln wechselt. Nun ist auch der Lieferbereich in Jena ausgeweitet worden.

Online-Marktplatz in Jena erweitert Sortiment und Zustellgebiet

Mit einem erweiterten Zustellgebiet und Sortiment will sich der Online-Marktplatz „i-bring“ als Lieferservice für Lebensmittel, lokale Produkte und Mittagessen ansässiger Restaurants weiter etablieren.

Die in Jena ansässige Floristin Ingrid Grebenstein ist mit ihrem Blumenservice eine der lokalen Händler, deren Produkte über i-bring online bestellt werden können. Diesen Service und damit die Möglichkeit, Jenaer Geschäften und Restaurants auch in der Krisenzeit zur Seite zu stehen, können jetzt auch Bürger im Postleitzahlgebiet 07751 in Anspruch nehmen. Seit 1. März hat i-bring seinen Lieferbereich erweitert.

Kunden können auch Produktvorschläge machen

Auch das Sortiment im Lebensmittelsektor ist durch einen Wechsel des Anbieters gewachsen. Darunter befinden sich auch vegane und vegetarische Produkte, um viele Menschen mit dem Angebot zu erreichen. Am Ausbau des Sortiments soll weiter gearbeitet werden, so könnten Kunden dem Shop auch Produktvorschläge übermitteln, die von i-bring auf Verfügbarkeit und Nachfrage geprüft und dann gegebenenfalls aufgenommen werden.

Nachdem nun die meisten Kinderkrankheiten im Shop behoben sind und im Zuge des gewachsenen Portfolios, haben sich die Macher entschlossen, für kleinere Einkäufe Lieferkosten zu erheben. „Unser Hauptanliegen ist es, den Jenaer Bürgern einen bequemen und nützlichen Service zu bieten und den regional ansässigen Händler unter die Arme zu greifen“, sagt i-bring-Initiator Thomas Becker.

Der Online-Marktplatz ist eine Initiative der Dako GmbH. Das in Jena ansässige IT-Unternehmen entwickelt Softwarelösungen für die Transport- und Lieferbranche. Die Idee zum Bestell- und Lieferservice i-bring entstand zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 mit dem Ziel, den lokalen Handel zu stärken und ein digitales Angebot für Wocheneinkauf, lokale Produkte und Mittagessen in Jena zu schaffen. Das Projekt läuft in Kooperation mit der Funke Mediengruppe.

i-bring.shop